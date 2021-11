Dragon Ball: The Breakers aangekondigd voor 2022

Met nog enkele weken vóór het allerlaatste gaming event van het jaar, toont Bandai Namco ons al een nieuwe game voor het jaar 2022. Het is een asymmetrische Dragon Ball game waarin de overlevende het opnemen tegen Cell.

Dragon Ball: The Breakers is zojuist onthuld voor release in 2022. De game verschijnt voor Nintendo Switch, Xbox One en PlayStation 4. De game kan ook gespeeld worden op een Xbox Series X|S en PlayStation 5, maar er is geen native versie aangekondigd voor deze consoles. Binnenkort vindt er een gesloten Beta plaats voor PC spelers. Concrete informatie volgt snel.

The Breakers vindt plaats in het Xenoverse universum. Zeven overlevende spelers zonder superkrachten moeten het opnemen tegen één Raider. De Raider moet alle zeven andere spelers uitschakelen. Het doel van van de zeven overlevende spelers is om samen te werken zodat ze de Tomporal Seam kunnen ontsnappen via de Super Time Machine. De Temporal Seam is een plaats waar ruimte en tijd in wanorde zijn geraakt. Spelers kunnen tijdens hun ontsnappingspoging verschillende voorwerpen gebruiken.

Bandai Namco verklapt alvast dat er een savedata connectie kan worden gemaakt met Dragon Ball: Xenoverse 2. Wat dit precies betekent is niet duidelijk. Ook hier weten we nu nog niet veel over.

“We kunnen niet wachten tot mensen deze compleet andere kijk op de Dragon Ball-franchise kunnen uitproberen!”, aldus Ryosuke Hara, Producer DRAGON BALL: THE BREAKERS, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “We zijn hard aan het werk met Dimps om een gloednieuwe, leuke asymmetrische multiplayerervaring te kunnen aanbieden, toegankelijk voor iedereen terwijl uitgebreide gameplay blijft behouden. We kijken uit om je te verwelkomen in de Closed Beta Test.”

Wat is een asymmetrische multiplayer game?

Wat mag je eigenlijk verwachten van een asymmetrische multiplayer game vraag je je af? Indien je bekend bent met Dead By Daylight, Friday the 13th of Predator: Hunting Grounds heb je misschien een klein idee. Het is één tegen meerdere spelers, waarin de speler in zijn eentje een reeks aan speciale aanvallen heeft, afhankelijk van het gekozen personage. Het andere team dat in de meerderheid is, is meestal zwak, maar hebben het voordeel dat ze in de in de meerderheid zijn en dus samen kunnen werken.