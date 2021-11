Opgelet Guardians, Destiny 2 verlaat Game Pass

Destiny 2 met al haar uitbreidingen gaat Xbox Game Pass verlaten per 8 december 2021. Dit is misschien wel het meest impactvolle vertrek van een game die deze dienst verlaat, maar waarom?

Destiny 2: New Light is gratis. Deze basis variant van Destiny 2 is gratis op PC, PlayStation en Xbox. Alle uitgebrachte DLC zijn betaald (en veel niet eens meer, of deels niet meer speelbaar). Ongeveer een jaar geleden verscheen de Destiny collectie op Game Pass. Hierdoor konden alle Game Pass abonnees aan de slag met zowel de basis game, maar ook alle uitgebrachte uitbreidingen. Deze uitbreidingen geven spelers toegang tot extra content, waaronder nieuwe verhaallijnen, Strikes, spelmodi, wapens, uitrusting, Quests en speciale krachten. Het vertrek van de gamecollectie van Game Pass heeft nare gevolgen voor de Game Pass Destiny speler.

Aangezien de uitbreidingen opeens niet meer beschikbaar zijn via Game Pass blijft alleen de gratis basisgame over. Hierdoor heb je per 8 december geen toegang meer tot het verhaal van Beyond Light en voorgaande verhaallijnen die nóg speelbaar zijn zoals Shadowkeep. Ook de gebonden content van deze uitbreidingen is per 8 december niet meer toegankelijk. Daarom heb je per 8 december ook géén toegang meer tot je Stasis Subclass. Dit is namelijk een exclusieve feature voor Beyond Light spelers.

Wil je als PC of Xbox speler (als je via Game Pass speelde) toch nog gebruik maken van de content uit de voorgaande DLC? Dan moet je deze toch echt aanschaffen. En als je echt helemaal in het spel verworven zit ondertussen, dan heb je eigenlijk geen keus. Zonder deze nieuwste uitbreidingen, blijft er namelijk niet heel erg veel over voor spelers die dag in dag uit genieten van de eindeloze grind in Destiny 2.

Alhoewel Game Pass in de meeste gevallen een godsgeschenk is, kent het digitale on-demand leven ook een paar schaduwkanten. Dit is er één van. Evenals licentiestructuren die niet meer vernieuwd worden voor verscheidene redenen. Dit leidde onder andere tot de verdwijning van Forza Motorsport 7, eerder dit jaar.