Review: Pokémon Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl zijn remakes van de Gen IV Nintendo DS titels Pearl en Diamond. Deze versie kreeg later en update in de vorm van Pokémon Platinum. 15 jaar later zijn de games terug op de Nintendo Switch.

Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl, oftewel Pokémon BDSP zijn remakes van de Gen IV game in dezelfde geest als Soul Silver en Omega Ruby. Ze zijn visueel aangepast voor de op dit moment gangbare console met hier en daar wat nieuwe features en kwaliteitsverbeteringen die we verwachten van hedendaagse Pokémon titels. Voor BDSP betekent dit onder andere een moderne vorm van XP-Share, Pokémon Box overal beschikbaar en geen HM-moves meer.

ILCA heeft de remake onder handen genomen. Zoals je misschien weet is Game Freak, de traditionele ontwikkelaar voor de Pokémon RPG’s bezig met Pokémon Legends Arceus, een compleet nieuwe richting voor de RPG-reeks. Het is niet de eerste keer dat ILCA is betrokken bij de franchise. Deze studio is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Pokémon Home. Ook hebben ze in het verleden assistentie verleend bij de ontwikkeling van Dragon Quest XI, Nier: Automata en Ace Combat 7.

Starter op de Poké Mart

Terug naar Sinnoh! Voor veel spelers een nostalgisch gevoel, maar voor velen ook een heel nieuw gevoel. Pokémon Shining Pearl brengt Pokémon uit 4 generaties met zich mee en een Dex die het meest vergelijkbaar Pokémon Platinum, maar daar houden de Platinum features ook direct ook. Geen Distortion World en geen Platinum aanpassingen in BDSP. De Remakes op Nintendo Swich gebruiken voor de rest alle originele setups. Dit is een beetje jammer als terugkerende fan. Platinum was namelijk een aanzienlijke upgrade ten opzichte van Diamond en Pearl met een best wel indrukwekkend verhaal met kleine side-quests verworven in de open-wereld.

Een nieuwe toevoeging aan deze versie van de Gen IV RPG is een uitbreiding voor de Underground. De ondergrondse tunnels die zich rekken onder Sinnoh zijn uitgerust met biomes die een beetje vergelijkbaar zijn met de Wild Area uit Sword en Shield. De wilde Pokémon lopen los in deze biomes en afhankelijk van de soort biome, vind je verschillende Pokémon. Sommige Pokémon komen minder vaak voor dan de ander, maar door standbeeldjes te plaatsen in je eigen verstopte basis vergroot je de kans om een bepaald type Pokémon tegen te komen.

Dankzij deze uitbreiding aan de Undergound zijn er opeens veel meer Pokémon te verkrijgen tijdens het begin en rond het midden van de game. Hierdoor hebben spelers veel meer opties om hun team samen te stellen en zich voor te bereiden op aanstaande gevechten. Zo hoeven spelers die geen Chimchar meer kiezen niet afhankelijk te zijn van Ponyta als vuurtype, maar kan Houndoom gevangen worden in de Underground. Spelers kunnen via deze weg ook al beschikken over een Ice-Type en Pokémon die voorheen wat lastiger te verkrijgen waren, zoals Croagunk.

En verder?

Verder is er eigenlijk niet veel nieuws te beleven in Sinnoh. Dit is een beetje jammer voor de doorgewinterde fan, maar als nieuwe speler zal je hier niets van merken. Wél zijn er een boel kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Alle Pokémon in je party krijgen XP van gevechten, of ze nu hebben geholpen of niet. Hierdoor is het veel makkelijker om lagere Pokémon op level te krijgen en ben je over het algemeen veel minder heen en weer aan het swappen. Je Pokémon Box is ook overal toegankelijk. Je hoeft niet meer langs een Pokémon Center. Pokémon uit je box worden niet standaard tot vol leven gebracht. Daarvoor moet je wel terug naar de Pokémon Center. Bidoof is ok verleden tijd! De HM-slaaf van velen tijdens de originele playthrough is niet meer ‘nodig’ om HM-moves uit te voeren. Alle HM’s staan nu op en machine en nemen geen plek van een aanval meer in beslag. Wél heb je nog steeds een Pokémon nodig die deze move kan uitvoeren. Deze mag ook in je box staan.

Kortom: Pokémon Shining Pearl en Brilliant Diamond hebben bijna alle moderne kwaliteitsupdates die we gewend zijn geraakt van de laatste Pokémon titels, maar voegt verder weinig nieuws toe aan de bekende formule. Het is een hele trouwe remake, helaas zonder de extra Platinum content. Het voelt daarbij ook een beetje alsof ILCA geen creatieve vrijheid kreeg om al te veel aan te passen aan de remake. Vergeleken met Omega Ruby en Alpha Sapphire, die een geheel nieuw verhaal toevoegde op het einde met Rayquaza en de min of meer gekopieerde X en Y content voelt BDSP niet echt nodig voor terugkerende spelers.

Maar..

Toch voelt het enorm goed om Sinnoh weer te zien, vooral met de nieuwe grafische stijl die de remake (eigenlijk remaster) omarmt. Waar Sword en Shield zich meer bezig hielden met een stijl die beter overeenkomt met de anime, keert BDSP terug naar een top-down perspectief zoals de Game Boy en DS titels, maar maken de sprites ruimte voor een Chibi-stijl. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een HD filter is voor de sprites, want de twee stijlen lijken best wel veel op elkaar. Persoonlijk vond ik deze stijl tijdens de aankondiging wat minder aantrekkelijk, maar eenmaal met de game in handen, vond ik het schitterend. Een heerlijke samensmelting van HD en de oude stijl. De wereld komt daarnaast ook meer tot leven tijdens verschillende momenten in de game waarbij het perspectief veranderd en je de personages wat beter kunt zien en de omgeving deels kunt bekijken van een hele nieuwe invalshoek. Ook de meeste Battle Arena’s zien er nu heel vet uit, met veel 3D elementen waardoor het echt lijkt alsof je vecht in de locatie waar je aanwezig bent, in plaats van dat het lijkt op een statische backdrop.

Het aller beste aan deze remaster is eigenlijk toch wel de soundtrack. De Sinnoh Soundtracks klinken schitterend in de Shining Pearl en Brilliant Diamond versies.

Verdict

Pokémon Shining Pearl en Brilliant Diamond zijn trouwe remakes van de Gen IV RPG met de nodige kwaliteitsverbeteringen die passen bij de huidige standaard. Er is helaas weinig nieuws voor terugkerende fans, maar wat er wel is, is ijzersterk (ook al was het dat al). Hierdoor is het dan ook, ondanks weinig vernieuwing, mijn favoriete Pokémon titel van de afgelopen jaren. De ouderwetse formule trekt me toch iets meer dan Sword/Shield en Let’s Go, al hoop ik dat Legends Arceus een volledig nieuwe standaard kan neer zetten voor de toekomst van de Pokémon RPG’s.