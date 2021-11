Sterke Line-up voor PlayStation Plus in december

Vrolijk kerstfeest, of sinterklaas! Sony pakt samen met je uit in de feestmaand, want wederom staan er vanaf dinsdag 7 december een aantal cadeautjes voor je klaar. Dit maal zijn het er weer 3.

Sinds de release van de PlayStation 5 zijn we gewend geraakt aan 3 PlayStation Plus titels per maand. Soms waren het er zelfs meer! Twee titels voor de PlayStation 4 en 1 titel exclusief voor PlayStation 5 spelers, of je er nu eentje hebt of niet.

Deze maand is het iets anders, want er staan wederom drie titels voor je paraat, maar zoals het er nu naar uit ziet, kun je ze alle drie ook op de PlayStation 4 spelen. Dit zijn jouw PlayStation Plus games voor december 2021:

GodFall (Challenger Edition) – PS5/PS4

Mortal Shell – PS4

LEGO DC Super Villains – PS4

Voor nu zijn de drie titels alleen gelekt, maar de lek is afkomstig van een bron die eerder ook al de juiste games voor de Plus Line-up lekte.

Voor GodFall lijkt het te gaan om een versie die nog niet bekend is gemaakt. Misschien bevat deze versie extra betaalde content of verschijnt er gelijktijdig met de release van de game op PlayStation Plus een update. We zullen het zien.

Let er op dat je de huidige gratis titels tot 7 december 2021 gratis kunt toevoegen aan jouw bibliotheek. Je kunt ze vervolgens zo lang spelen als je lid bent van PS Plus. Loop je abonnement binnenkort af? Vernieuw hem dan deze week, want je kunt op verschillende plaatsen een jaarabonnement krijgen met fikse korting tijdens de Black Friday week.