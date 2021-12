Into the Starfield met Todd Howard

Bethesda en met name Todd Howard geven ons een diepere blik achter de schermen van Starfield, de aanstaande Bethesda game. Starfield is een ongelofelijk groot project van Bethesda. Groter dan The Elder Scrolls en Fallout.

We kennen Bethesda Games Studios voornamelijk van The Elder Scrolls en Fallout. Todd geeft zelf al aan dat we na zelfs 10 jaar lang nog steeds dagelijks te maken krijgen met veel Skyrim spelers. De game is zelfs opnieuw uitgekomen. Er werd altijd onderschat hoe lang een game wordt gespeeld. Of met deze filosofie er wordt gekozen voor een betere after-launch support voor Starfield is nog maar de vraag.

Todd geeft aan dat de wereld van Starfield sterk verschilt van Fallout of The Elder Scrolls. Starfield is gebaseerd op een meer realistische setting, maar het blijft toch een Bethesda game. Dit betekent dat er bepaalde elementen overeenkomen met voorgaande open-wereld titels van Bethesda. Zo kun je ook objecten oprapen en ze verplaatsen zoals we eerder hebben mogen doen in Bethesda games.

Het is voor Bethesda heel belangrijk dat ze een universum ontwikkelen in plaats van slechts een spelletje. De wereld moet leven. Als voorbeeld wordt aangehaald welke verhalen kinderen in Starfield krijgen te horen voor het slapengaan, of welke vorm van entertainment er is in dat universum.

Check de eerste aflevering hier boven. Gedurende de aankomende maanden gaan er nog meer video’s zoals deze verschijnen. Welk onderwerp hoop jij dat ze de volgende keer aansnijden?

Starfield staat gepland voor release op 11 november 2022. De game verschijnt enkel op Xbox Series X|S en PC. Er is geen versie voor Xbox One en aangezien Bethesda sinds kort onderdeel is van Microsoft, verschijnt er ook geen PlayStation versie.