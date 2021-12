Van Modern Warfare naar Battlefield baas

Vince Zampella is geen vreemde naam binnen de videogame industrie. Van leiding over Call of Duty: Modern Warfare 2, tot het opzetten van Respawn Entertainment en nu zelfs de baas over de Battlefield franchise.

EA heeft een Battlefield universum aangekondigd die zich gaat spannen over meerdere games en andere vormen. Dit universum wordt gecreëerd door verschillende studio’s in Europa en Noord-Amerika. Oskar Gabrielson van DICE gaat het bedrijf verlaten om zijn carrière ergens buiten EA voort te zetten. In zijn plaats treed nu Respawn’s Vince Zampella, die de overal leiding krijgt over de Battlefield franchise. Wat we hebben aan de beste man hebben we de afgelopen tientallen jaren al first-hand mogen meemaken. Van het overweldigende succes van Modern Warfare tot de veel geliefde Titanfall games en uiteraard Apex Legends.

Vince Zampella en het overgrote deel van Infinity Ward verlieten Activision na een clash. De restanten van Infinity Ward doken met zijn allen een nieuwe studio in onder de EA paraplu, Respawn Entertainment. Vooral destijds waren EA en Activision erg directe concurrenten met Call of Duty en Battlefield. We hebben gezien hoe Vince en Respawn te werk zijn gegaan en zijn dan ook zeer benieuwd naar zijn visie op Battlefield. Hoe voelt het nou om van de meest gespeelde shooter van uitgever A over te stappen naar de meest gespeelde shooter van uitgever B?

Marcus Lehto, voormalig Halo ontwerper voegt zich ook bij de ontwikkeling van Battlefield middels een nieuwe studio. Samen met DICE en Ripple Effect overzien zij de vooruitgang van Battlefield 2042 met verbeteringen en toevoegingen. Lehto’s studio gaat zich vooral bezig houden met meet verhaal rondom de franchise, iets waar 2042 zeer zeker nog van kan profiteren.