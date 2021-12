Xbox viert dode consoles met een poster

Kennen we ‘m nog? De befaamde Red Ring of Death? De eerste lichtingen van de Xbox 360 werden geplaagd met foutjes die leidde tot een vroegtijdige dood voor veel systemen. De fout werd al snel opgemerkt door een bijna volledig rode kring om de power-knop.

Deze rode ring kreeg de naam Red Ring of Death. Het was een rode kring en het stond symbool voor niets anders dan de dood van de Xbox 360 console. Niet per se de dood van de console in het algemeen, maar puur voor de dood van die desbetreffende unit. Gelukkig deed Microsoft er niet heel moeilijk over. Stuur je doos op en ze stuurde binnen een paar weken een gerepareerde doos terug. Fans die langer sukkelde met de rode ring, of last hadden van terugkerende rode ringen, kregen zelfs op een later tijdstip een Elite versie teruggestuurd om het probleem voor eens en altijd te verhelpen (hopelijk).

Tegenwoordig zijn we hopelijk een beetje bijgekomen van onze grootste tiener-angst. Geen Halo kunnen spelen in het weekend met de boys omdat je Xbox spontaan geen zin meer had om te bestaan was een angst voor iedereen. Vandaag kunnen we er gelukkig een beetje om lachen. Microsoft ook. Daarom hebben ze een poster uitgebracht om jouw grootste angst van meer dan 10 jaar geleden te vereeuwigen aan de muur.

Waar we vroeger posters ophingen van enge monsters, spoken en onze favoriete griezelfilms, griezelen we nu bij het aanzicht van een Red Ring of Death. Wil je er eentje kopen? De poster is verkrijgbaar via de Microsoft Gear Store.