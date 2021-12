Eerste League of Legends: Wild Rift Benelux Kampioenschap begint binnenkort

Er is goed nieuws voor League of Legends: Wild Rift spelers uit de Benelux. Begin volgend jaar vindt het aller eerste Benelux Kampioenschap plaats. De prijzenpot bedraagt maar liefst €1000. Dat is een mooi bedrag om het nieuwe jaar mee te beginnen, toch?

30 januari vindt de Wild Rift finale plaats, maar voordat het zover is moeten spelers zich in teams eerste kwalificeren. Dit kan vanaf 8 januari 2021. Op deze dag vindt er namelijk een kwalificatieronde plaats in België. De volgende dag, op 9 januari 2022, vindt de kwalificatieronde plaats in Nederland. Je kunt je via deze website inschrijven voor de wedstrijd.

Tot slot wordt de finale gespeeld op 30 januari 2022. Hierin speelt het beste team van Nederland tegen het beste team van België in een 4 tegen 4 single-elimination bracket. De winnaar mag zijn/haar team bekronen tot Wild Rift Benelux Champion! De finale wordt tegens uitgezonden via het Twitch kanaal van deze wedstrijdorganisatie.

Hier vecht je uiteindelijk om:

500 Euro voor de eerste plaats

250 Euro voor de tweede plaats

125 Euro voor de derde en de vierde plaats

Mee doen is heel eenvoudig en voor het geval je het nog niet wist: Dit betreft een toernooi voor de mobiele versie van de populaire MOBA. Wild Rift is een pocket-variant van League of Legends. Dus je hebt enkel een telefoon of tablet nodig om mee te spelen! Je kunt het spel kosteloos downloaden via de respectievelijke app-winkel op je telefoon of tablet.

Heb jij al een team klaarstaan voor deze wedstijd?