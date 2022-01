Playstation VR2 krijgt nieuwe details

Tijdens CES 2022 kondigt Sony aan dat de Playstation VR2 wel degelijk gemaakt wordt. CEO Jim Ryan geeft dan ook meer details over het apparaat, met een leuke game aankondiging!

Jim Ryan heeft niet laten zien hoe de Playstation VR2 of haar controllers eruit komen te zien, maar spreekt vooral over de aspecten die dit een next-gen VR ervaring moeten gaan maken. Zo heeft het apparaat bijvoorbeeld maar 1 kabel nodig. De 4 sleutelaspecten zijn:

Visual Fidelity: De Playstation VR2 bewaard een 4K resolutie met volledige HDR mogelijkheden. Je krijgt een 110-graden field of view, met een OLED display. Spelers kunnen ook frame rates van 90 of 120Hz verwachten.

Headset-based Controller Tracking: De PS VR2 heeft geïntegreerde camera’s om veel beter in touch te blijven met de controllers, zodat je altijd de goede camerahoek hebt.

Eye Tracking: Dit zorgt ervoor dat de VR2 de beweging van je ogen kan volgen. Dit kan zorgen voor meer mogelijkheden met het spelen van jouw personage. Zo kan de game en wereld nog dynamischer aanvoelen, omdat de game kan reageren op jouw ogen.

3D Audio: Om daarbij aan te sluiten, zal de headset feedback beter zijn en zal er 3D audio support zijn om te zorgen voor de volledige ervaring! Ook zal zo de VR Type-C ondersteunen!

Alsof dat nog niet genoeg is, kondigt Sony ook aan dat er een VR2 game in de maak is in de wereld van Horizon Zero Dawn/ Forbidden West. Deze game draagt de naam Call of The Mountain!

Kijk jij uit naar meer informatie over de PS VR2? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!