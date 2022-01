Horizon Forbidden West toont nieuwe beelden

Nog een dikke maand voordat Horizon Forbidden West verschijnt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Met nog een aantal weken te gaan druppelt er steeds meer informatie binnen. We krijgen ook steeds meer mooie beelden te zien.

Zo ook vandaag. PlayStation en Guerrilla Games tonen ons meer beelden over de verschillende stammen in de tweede Horizon game. Wie zijn ze en waar houden ze zich zoals mee bezig? Ook krijgen we een beter beeld van de vijandige stam die de mechanische dinosaurussen in controle hebben om ze in te zetten tegen hun tegenstanders, waaronder Aloy.

De video hint ten slotte nog op een extra stam die verder niet getoond wordt. Er wordt alleen kort aangehaald waar deze stam zich mee bezig houdt; het ontdekken van de diepste geheimen in de West.

Hoe dit zich verder gaat ontrafelen gaan we ongetwijfeld first-hand meemaken zodra we zelf de controle over Aloy krijgen als Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari 2021. Het eerste deel bracht ons alleen maar meer vragen, waar we zo graag een antwoord op willen krijgen. De vraag is: Krijgen we die ook?

Duik jij zodra het kan opnieuw in de wereld van Aloy?

Meer Horizon nieuws? Gelijktijdig met de aankondiging van de officiële naam van de opvolger van de PlayStation VR kondigen Guerrilla en Firespite Games in samenwerking een VR game aan binnen de wereld van Horizon. Bekijk hier de eerste korte teaser!