next-gen destructie met een nieuwe Twisted Metal

Er gingen al een tijdje geruchten rond; er zou namelijk een nieuwe Twisted Metal in de maak zijn. Nu heeft Sony dit zo goed als officieel aangekondigd tijdens CES 2022.

Twisted Metal was in mijn jongere jaren, toen ik nog een Playstation 1 had, één van de meest unieke games die ik toen kon spelen. Sony kondigt nu, na tientallen jaren, eindelijk een nieuwe game aan. Er is verder geen enkele informatie beschikbaar over hoe de game officieel zal heten, of hoe de gameplay eruit komt te zien. Wel weten we dat de game hoogstwaarschijnlijk ontwikkelt zal worden door Lucid Games, bekend van onder andere Destruction AllStars. Deze game was helaas geen succes, omdat de formule niet helemaal aansloot bij wat potentiële fans in gedachten hadden. Ook was de gameplay vrij snel ‘oud’.

Zet je tanden nog maar niet op een 2022 release, denk eerder aan een 2023 of 2024 release. Hopelijk kunnen we wel snel een eerste blik krijgen op hoe de nieuwe Twisted Metal eruit gaat zien. Tevens zou een officiële benaming ook tof zijn. Toch interesse in hoe Twisted Metal nog eens speelde in het verre verleden? The Completionist heeft een terugblik voor je in petto:

Kijk jij uit naar een nieuwe car destruction game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!