Ook dit jaar is er geen E3 in Los Angeles

Wederom geen Electronic Entertainment Expo, of beter gezegd: E3 in 2022. Het evenement wordt wederom online gehouden. Een vorm waarbij we al ruim 2 jaar aankijken tegen een vrij matige aanpak. Beter iets dan niets, toch?

Terwijl we in Nederland ondertussen in de vierde of vijfde lockdown zitten, hoopte we tegen deze tijd al van de ellende af te zijn. Helaas mag dat niet zo zijn en dat geldt niet alleen voor ons in de Benelux. De ESA (organisator van de E3) heeft onlangs bevestigd dit jaar wederom geen fysiek evenement te organiseren omtrent de E3, oftewel het grootste gaming evenement van het jaar. Althans, zo is het tot 2 jaar geleden altijd geweest.

“Due to the ongoing health risks surrounding COVID-19 and its potential impact on the safety of exhibitors and attendees, E3 will not be held in person in 2022,” meldt de ESA in een statement. “We remain incredibly excited about the future of E3 and look forward to announcing more details soon.”

De voorzorgsmaatregelen hebben alles te maken alles te maken met het snel verspreidende Omicron variant. Het is een logische keuze om ook dit jaar de drukte niet op te zoeken en de bijeenkomst van duizenden fans, organisaties en werknemers binnen de gaming industrie online te laten plaatsvinden. Al hadden we natuurlijk liever een fysiek evenement met alle poespas er op en er aan. Misschien volgend jaar weer? Of is de tijd van de E3 nu toch wel echt voorbij?

Terwijl we bijna zijn vergeten hoe leuk gaming-evenementen waren, is er toch een lichtpuntje. Geoff Keighley organiseert dit jaar wederom een Summer Game Fest. Al weten we nog niet of Geoff het risico wél aandurft om er een show met live publiek en gasten van te maken. De Game Awards van 2021 was wél een show met live gasten. Uiteraard keert ook dit jaar de Game Awards weer terug, al weten we nog niet in welke vorm.