Kirby and the Forgotten Land verschijnt op 25 maart

Nintendo legt langzaam de kaarten voor 2022 op tafel. De eerste grote kaskraker verschijnt later deze maand, maar de volgende staat ook bijna klaar! De 3D Kirby game verschijnt al op 25 maart 2022.

Kirby is een tijdje weg geweest, maar het lijkt er op dat de comeback een zeer speciale gaat zijn. Geen 2D avontuur meer, althans voorlopig niet. Want Kirby and the Forgotten Land is een volwaardig 3D avontuur op de Nintendo Switch. Je kunt de game ook lekker samen spelen. Nitendo heeft gisteren namelijk een video uitgebracht die iets dieper ingaat op de co-op gameplay en co-op krachten.

De trailer sluit af met eigenlijk het belangrijkste nieuws. We zien namelijk een release datum in beeld. Nog vóór de winter voorbij is, mogen we aan de slag met de 3D Kirby op de Nintendo Switch.