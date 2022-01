Call of Duty blijft voorlopig nog op PlayStation

Phil Spencer verschaft enige duidelijkheid over de toekomst van de Call of Duty franchise op PlayStation. Spencer geeft aan de huidige afspraken door te laten gaan en streeft er naar om Call of Duty op de PlayStation te houden.

Met het bericht over de overname van Activision door Microsoft kwamen veel vragen. Onder andere over de jaarlijkse Call of Duty titels. Gaan we deze games nog steeds zien op PlayStation? Voorlopig in ieder geval wel als we Spencer moeten geloven. Zeker omdat PlayStation en Activision voor een aantal jaar een deal hebben gesloten waardoor PlayStation spelers exclusieve content krijgen in Call of Duty.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Of PlayStation nog steeds Call of Duty games mag ontvangen na de looptijd van de deal is niet zeker, maar wel aannemelijk. Call of Duty is op dit moment meer dan een jaarlijkse release. Alle titels binnen de franchise sinds Modern Warfare (2019) dingen mee in de verbonden Free-To-Play shooter Warzone. Tot nu toe in de vorm van personageskins, wapens en maps die het thema van de meest recente game uitstralen. Door PlayStation geen nieuwe Call of Duty meer te geven betekent het dus dat dit platform ook alle vooruitgang mist in Warzone, waardoor er twee versies onderhouden moeten worden. Klinkt niet heel erg logisch.

Aan de andere kant klinkt het niet geheel logisch om jouw spellen aan te bieden op de console van de competitie. Xbox consoles verkopen is nog steeds een doel van Microsoft. Nieuwe spelers lok je met aantrekkelijke games. En Call of Duty is weldegelijk een heel erg aantrekkelijke game voor een hele grote groep spelers. Er gaan dus zeker weten exclusieve titels verschijnen van Activision ontwikkelaars enkel en alleen op Xbox platformen. Maar content uit het verleden wordt niet met terugwerkende kracht exclusief. Dat gaat niet. Daarom wordt het ook een uitdaging om de toekomst van Call of Duty op dit moment te bepalen. Wie weet krijgt de franchise wel een hele grote schop onder zijn kont. Het schijnt namelijk zo te zijn dat medewerkers met een hoge functie bij Activision nu vragen om Call of Duty geen jaarlijkse release meer te maken.