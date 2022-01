RuneScape krijgt eigen bordspel en Tabletop RPG

RuneScape, een van de eerste en langslopende MMORPG’s is binnenkort naast mobiel, ook offline speelbaar. Er wordt namelijk een bordspel en een tabletop RPG ontwikkeld voor de game. Dit jaar moeten ze nog verschijnen.

Jagex en Steamforged Games slaan de handen ineen om samen te werken aan beide projecten. Dit jaar moeten beide spellen nog verschijnen. De tabletop RPG verschijnt in de vorm van een hardcover boek met regels, direct in de winkel. Het RuneScape bordspel lanceert eerst op Kickstarter.

Beide spellen zijn gebaseerd op de verschillende verhalen, avonturen, personages en gebieden uit Gielinor met 21 jaar aan content. De spellen bevatten kenmerken van zowel RuneScape als Old School RuneScape.

In het bordspel spelen 1 tot 5 spelers in door quest-gebaseerde campagnes. Ze moeten hun uitrusting versterken, hun personage levelen, speciale recepten koken, omgaan met NPC’s en hun skills toepassen in de verschillende regio’s herkenbaar uit de MMORPG. Spelers kunnen tijdens het spelen ook verschillende nevenmissies aangaan voor tussentijdse afleiding en vermaak.

“Na meer dan 21 jaar exclusief digitaal beschikbaar te zijn geweest, is het ontzettend spannend om samen te werken met Steamforged en nieuwe RuneScape role-playing-avonturen te creëren voor tabletop gamers.” Meldt Phill Mansell, CEO van Jagex. “Steamforged lanceert het bordspel via een crowdfundingplatform. Dat weerspiegelt onze aanpak om de community’s van RuneScape te betrekken bij het overbrengen van de game naar tabletop.”

Onlangs keerde wij weer terug in de wereld van RuneScape. De afgelopen jaren is de game enorm veel veranderd. Ben jij benieuwd naar de huidige staat van de game? Lees dan hier onze review over RuneScape in 2022. Ga jij aan de slag met het RuneScape bordspel?