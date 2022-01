EPOS SENNHEISER Game One/Zero tijdelijk in de aanbieding

Wie in de markt is voor een nieuwe gaming headset is wellicht aan het juiste adres bij EPOS SENNHEISER. De gaming-divisie van de audiogigant pakt namelijk uit met een fikse korting op twee headsets.

Wie bekend is met SENNHEISER zweert mogelijk bij het merk. Robuust en kwalitatief. En ja, daar is dan ook de prijs naar. Maar tot en met eind volgende week doet EPOS SENNHEISER €50 euro van de prijs af van de Game One en de Game Zero exemplaren. Van die extra tientjes kan je dan misschien nog een extra game kopen, want februari ziet er goed uit! Deze aanstaande toppers gecombineerd met strakke audio maakt het totaalplaatje natuurlijk helemaal compleet.

Nou goed, de Game One en de Game Zero dus. Beide afgeprijsd van €179,- naar €129,-. Maar welke moet ik hebben? Of moet ik ze beide halen en de krachten combineren tot een of andere superheadset? Nee. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Buiten alle nodige specificaties die je het beste even terug kunt lezen op de betreffende productpagina’s kan je de headset bijvoorbeeld inklappen en eenvoudig meenemen in de meegeleverde hard-case.

De Game One variant bevat een open akoestiek. Hierdoor hoor je alle geluiden tot in de kleinste details uit het spel, maar blokkeert het geen geluiden van buitenaf. Ideaal als je een luisterend oor nodig hebt buiten het spel. Bijvoorbeeld om de deurbel in de gaten te houden voor als de pizzabezorger aanbelt.

De Game Zero variant is meer gericht op de competitieve speler. Een gesloten akoestiek met dezelfde hoogwaardige geluidskwaliteit als de Game One, maar door de gesloten akoestiek word je nog meer in het spel getrokken zodat je op basis van geluiden de positie van je doelwitten kunt inschatten.

Welke van de twee ook het beste bij je past, het zal net voor dat tikkeltje extra zorgen. Welke van de twee is het beste voor jou geschikt?