Review: Uncharted Legacy of Thieves Collection

De schattenrovers zijn terug in een collectie van twee games op de PlayStation 5. De collectie verschijnt later dit jaar ook op PC, maar voor nu nemen we een kijkje naar de PlayStation 5 versie van Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy.

Nathan Drake, zijn broer en niemand minder dan Victor Sullivan zijn terug op de PlayStation 5 in een opgepoetste versie van Uncharted 4. Ook Chloe Frazer en Nadine Ross zijn van de partij in The Lost Legacy, een spin-off die iets na de release van Uncharted 4 verscheen. De PlaySation 5 versies in de Legacy of Thieves Collection zijn scherper, vloeiender en maken gebruik van enkele snufjes die de PS5 maar al te graag tentoon stelt.

Terugkeren in de wereld van Uncharted voelde meteen als een genot op de PlayStation 5. Te bedenken dat Uncharted 4 dit jaar al 6 jaar oud wordt is ongelofelijk. De originele game zag er voor zijn tijd al verbluffend mooi uit, maar op de PlayStation 5 is het werkelijk weer een plaatje. Het is ongelofelijk wat Naughty Dog weet neer te zetten. Wat dat betreft is Uncharted altijd al een showcase geweest voor de kracht van de Sony console en met de PlayStation 5 versie van de laatste 2 titels, wordt dat wederom bevestigd. Niet alleen grafisch, maar ook technisch zeer indrukwekkend. Tot in de kleinste details is het plaatje afgewerkt.

One last time, again

Uncharted 4 sluit het hoofdstuk van Nathan Drake af, maar het verhaal gaat enigszins verder met The Lost Legacy. Hierin nemen we afscheid van Nathan Drake en gaan we verder met Chloe Frazer en Nadine Ross. Beide titels zijn stuk voor stuk fantastische delen, maar de meeste emotionele lading zit toch wel in het afsluitende hoofdstuk van Nathan Drake. In het vierde deel zien we Nate en Elena die een normaal leven proberen te hebben. Samen op de bank met en bord eten op de schoot, pratend over hun dag op werk. je merkt al snel genoeg dat het “normale” leven geen gemakkelijke klus is voor Nathan. Het duurt dan ook niet lang voordat Nathan zijn saaie normale leven ontvlucht met een smoesje om misschien wel de meest belangrijkste klus ooit te klaren.

Nathan Drake staat bekend om zijn humor. In alle voorgaande delen is dit dan ook één van de redenen om door te spelen. Niet alleen de mysteries van de locaties, de schatten en de spanning trekken je door het spel, maar ook zeker het schitterende karakter van Nathan. In deel 4 is dit niet anders. Meermaals schiet ik in de lach als de personages met elkaar in gesprek zijn. Daarnaast gaan de banden die gelegd zijn in de eerste 3 games nu nog dieper. Je gaat echt meeleven met de cast en soms vergeet ik helemaal dat ik een spel aan het spelen ben. Uncharted is een van de weinige spellen die mij zo erg mee kan sleuren dat ik mezelf af en toe even wakker moet schudden.

Het opnieuw doorspelen van deze games was dan ook alles behalve een straf. Ook al zit ieder deel nog zo ontzettend vers in mijn geheugen, blijft dit een spellenreeks die ik na 5x uitspelen zonder probleem weer kan opstarten. Vergelijk het maar met een guilty pleasure serie die je al vanaf je 12e ieder jaar opnieuw kijkt.

Op de PlayStation 5

Als je het vierde deel en The Lost Legacy al hebt gespeeld op de PlayStation 4 dan mis je eigenlijk niets. Het zijn dezelfde games, met hetzelfde verhaal. Inhoudelijk is er niets veranderd. Je mist enkel de multiplayer mode. Deze is niet meegekomen in de Legacy of Thieves bundel. Verder kijk je natuurlijk naar een verfijnde versie van de games vergeleken met de PS4 versies. 60FPS met haarscherp beeld tot 4K doet wonderen voor Uncharted. Op PlayStation 4 kon je de game enkel in 30FPS spelen. Mocht dit een tegenvaller zijn geweest, biedt de Legacy of Thieves versie op de PlayStation 5 wellicht een uitkomst. Het goede nieuws is dat je, als je deel 4 OF The Lost Legacy al hebt, je deze versie kunt upgraden voor €10 naar de Legacy of Thieves bundel met beide games! Een no-brainer als je maar één van de twee hebt gespeeld.

De 3D audio toepassing is ook erg goed in deze remaster. Kogels suizen langs je oren af en de vele geluidjes van de gevarieerde omgevingen laten je bijna geloven dat je in Nate’s schoenen staat. Ook de haptische feedback zorgt voor net dat tikkeltje extra. Iedere sprong, schot, slag en stoot voel je in je controller. Het is heel erg subtiel, maar zo verrijkend. Als je eerdere haptische feedback toepassingen kon waarderen in PlayStation 5 titels dan is de toepassing in de Legacy of Thieves Collection ook een zeer aangename feature.

Verdict

Uncharted The Legacy of Thieves Collection bundelt deel 4 en The Lost Legacy op de PlayStation 5 met alle PlayStation 5 voordelen die je ondertussen gewend bent. In tegenstelling tot voorgaande remasters zoals die van Ghost of Tsushima en Death Stranding biedt deze geen extra content. Daarentegen is de prijs van de upgrade ook aanzienlijk minder. Als je een van beide games bezit, is de upgrade maar €10. En dan heb je beide PlayStation 5 versies. Ik hoef denk ik niet meer uit te leggen dat deze games zo ontzettend goed zijn. En een absolute no-brainer zijn voor PlayStation 5 spelers die één of beide titels nog niet hebben gespeeld. Maar zelfs al heb je deel 4 en The Lost Legacy al gespeeld op de PS4, is de PS5 versie nog steeds het (opnieuw)spelen waard. Uncharted 4 gaat voor mij de boeken in als een van de beste games aller tijden. Met een, als niet de beste afsluiter op een meerdelige spellenreeks.