De release is in zicht! Guerrilla bevestigd dit nogmaals door uitbundig aan te kondigen dat Horizon Forbidden West vandaag goud is gegaan. We kregen vandaag ook de aller eerste PlayStation 4 Pro beelden te zien van de game.

Horizon Forbidden West gaat goud! Dit betekent dat de game voor de aller eerste keer is gebrand op een schijfje. Het spel is dus al en klaar om gekopieerd te worden. Al het werk dat vanaf nu nog in het spel wordt gestoken verschijnt in de vorm van een patch die rond de releasedatum beschikbaar wordt gesteld. Een moment om te vieren. Zo delen veel medewerkers van Guerrilla en PlayStation het nieuws via Social Media.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI — Guerrilla (@Guerrilla) January 27, 2022

Horizon fans zonder PlayStation 5 mogen vanaf volgende maand ook al aan de slag met de game. Vandaag deelt Guerrilla de eerste PlayStation4 Pro beelden via een PlayStation Blog. In deze beelden zien we dat de game er zelfs op de PlayStation 4 nog fenomenaal uit ziet. Indien je ondertussen nog een PlayStation 5 ergens vandaan kunt vissen mag je kosteloos upgraden.

Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari voor PlayStation 4 en 5.