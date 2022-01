Crysis 4 officieel aangekondigd

Crytek plaatste vandaag een teaser voor de nieuwe Crysis game. Het is al even geleden sinds de laatste Crysis verscheen. Niet zo lang geleden verschenen er remasters voor PC en consoles, waaronder ook de Switch.

De Tweet laat een video zien met allemaal bekend uitziende elementen uit de Crysis games en eindigt met een grote ‘4’ aan het einde van de teaser. Er was een eerdere Tweet gelekt en die is vervangen met de Tweet die je hier beneden kan zien. In de oude Tweet stond het volgende: ”The ‘Crysis 4’ project is confirmed, opening a new nano battlefield!”.

It’s time to join the journey and be the hero. A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Crysis verscheen in 2007 met veel rep en roer. De eerste titel uit de trilogie verscheen als een heus fenomeen op de markt. De game was zijn tijd vooruit. Vooral op grafisch gebied. Het spel wekte de meme “But can it run Crysis?” tot leven. Zelfs de meest krachtige PC’s uit die tijd hadden moeite met het afspelen van Crysis op de hoogste grafische instellingen. Met de console remasters wilde Crytek opnieuw geschiedenis schrijven. De remaster kon namelijk gespeeld worden met Raytracing op de PlayStation 4. Helaas pakte dit niet vlekkeloos uit. Sindsdien heeft Crytek verschillende updates en patches uitgerold om de verschillende remasters te verbeteren. Laten we hopen dat Crysis 4 net als het eerste deel opnieuw een regelrechte hit wordt.