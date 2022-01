Toekomstige BLAST esports events ook met EPOS

BLAST Premier ken je misschien van verschillende evenementen waaronder CS:GO, Apex Legends, Fortnite, DOTA 2 en Valorant. De esport organisator gaat tijdens deze evenementen nogmaals uit van het vertrouwen in EPOS. Ook de podcast ‘Push to Talk’ wordt vernieuwd met een tweede seizoen. In deze podcast stellen presentatoren en spelers uit de CS:GO esport scene zoals Conner ‘Scrawny’ Girvan en Mohan ‘Launders’ Govindasamy de pittigste Counter-Strike vragen aan de beste spelers. Ze beantwoorden ook vragen vanuit de fans. Wellicht een interessante podcast als je je eigen CS:GO strategieën wilt verbeteren.

“We zijn blij onze samenwerking met EPOS te kunnen continueren in het nieuwe seizoen en daarna.” Zegt Oliver Clarke, Head of Brand Partnerships bij BLAST. “Het aangaan van lange termijn samenwerkingen met onze partners is een belangrijk onderdeel van onze commerciële groeiplannen. Sinds vorig jaar hebben we laten zien hoe belangrijk audio is om een concurrentievoordeel te behalen en we kijken ernaar uit om dit in 2022 op nieuwe manieren tot leven te brengen.”