Guild Wars 2: End of Dragons verschijnt 28 februari

ArenaNet en NCSoft kondigden vanmiddag aan dat de derde expansion voor Guild Wars 2, End of Dragons, op 28 februari 2022 zal verschijnen! Buiten dat verschijnt er een nieuwe trailer met een overview van.. alles?

Fans die vroeger Guild Wars: Factions speelden, die kennen Cantha alsof het de binnenkant van hun broekzak is. De verhalen van Kuunavang, Shiro, de Kurzicks en Luxon en ga zo maar door. Factions was voor velen de favoriete uitbreiding in de oude game. Nu is het tijd om Cantha te bezoeken, meer dan 200 jaar na Factions, in End of Dragons.

We weten al dat er vanalles gaat verschijnen, waaronder nieuwe Elite Specs, Fishing, Skiffs, multiplayer mounts en ga zo maar door. Ook komt er weer een nieuw verhaal, nieuwe strike missions en grootse events. Ook al zijn er nog een boel wensen, zoals een grafische overhaul en een nieuw speelbaar ras, End of Dragons lijkt erg groots te worden voor het verkleinde team dat de game gemaakt heeft. Bekijk de release date trailer hier beneden!

Je ziet verscheidene reacties al binnenkomen en tot nog toe lijkt iedereen positief te reageren op wat misschien wel de laatste trailer voor End of Dragons is. Dit zal dan ook de grootste onthullingen bevatten over wat de draken gaat moeten stoppen. Hoe het verhaal precies gaat lopen is niet zeker natuurlijk, maar de trailer laat meerdere gevaren op de loer zien! Heb jij er al zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!