Nintendo Switch in Benelux vaker verkocht dan de Wii

Nintendo deelt vandaag mede dat de Nintendo Switch officieel vaker over de toonbank is gegaan dan de Nintendo Wii. Een heuse prestatie is het wel te noemen. Binnen 5 jaar verkoopt Nintendo 1,5 miljoen exemplaren in België, Nederland en Luxemburg.

Ongelofelijk dat er in de Benelux maar liefst 750.000 mensen een Switch hebben gekocht. Of ben ik de enige met minimaal twee soorten Switch systemen? Binnen 5 jaar is de Nintendo Switch, Switch Lite en het OLED model gecombineerd zo’n 1,5 miljoen keer verkocht in de Benelux. Hiermee wordt het record van de Wii verbroken. Afgezien van de Nintendo DS lijn betekent dit dat de Switch de meest verkochte thuis-console is. We wisten natuurlijk al dat dit zou gaan gebeuren. De kans is zelfs nog aannemelijk dat de Switch de PlayStation 4 van de troon gaat stoten.

Frank Rittinghaus, de General Manager van Nintendo Benelux deelt het nieuws met vreugde: „Ik ben enorm dankbaar en trots dat zoveel huishoudens in de Benelux gekozen hebben voor een Nintendo Switch. We hebben de afgelopen vijf jaar heel veel Nintendo-fans, videogame-liefhebbers en zelfs gezinnen blij kunnen maken met uren spelplezier, met en tegen elkaar zowel thuis als onderweg. Ook het komende jaar stellen we alles in het werk om een zo divers mogelijk aanbod videogames uit te brengen, zodat we écht iedereen, samen of alleen videogames kunnen laten beleven.”

Aan het einde van het vijfde levensjaar van de Nintendo Switch lijkt er nog geen verandering te komen in de games waar mensen de console voor in huis halen. Recentelijk verscheen Pokémon Legends Arceus. Binnenkort verschijnt Kirby in een 3D game. Later mogen we nog titels verwachten zoals Bayonetta 3, Metroid Prime 4 en het vervolg op Breath of the Wild.