Review: Pokémon Legends Arceus

Pokémon Legends Arceus is hier en het is de eerste Pokémon RPG die grotendeels afstand neemt van de jarenoude formule die we gewend zijn. Het resultaat mag er wezen. Alhoewel er nog ruimte is voor verbetering in de hopelijk blijvende Pokémon Legends lijn.

In Pokémon Legends Arceus doet GameFreak het net even iets anders. Het is een nog grotere verandering in de formule dan Sun en Moon en zelfs Let’s Go Pikachu/Eevee. Het is een echte mainline Pokémon game, geen spin-off, waarbij we terug in de tijd reizen. De game speelt zich namelijk af in een periode waarin de Sinnoh regio nog de naam Hisui droeg. Op en vreemde wijze belanden we in deze wereld terug in de tijd met veel bekende, maar ook enkele nieuwe Pokémon. We zien ook enkele bekende Pokémon in een ‘Hisui’ jasje die exclusief zijn voor dit tijdperk.

Jubilife, maar dan eerder

We beginnen ons avontuur in Jubilife Village. De stad die je kent uit Diamond en Pearl is slechts een dorpje hier. In het midden van het dorp staat het Team Galaxy onderzoekerscentrum. Hier bestudeert Team Galaxy de mysterieuze wezens genaamd Pokémon. In het tijdperk van deze game worden de wezens nog als gevaarlijk gezien. Niemand moet iets hebben van de Pokémon. Uiteraard gaan wij ons doen om dit beeld te veranderen. En dat doen we mondjesmaat. Alhoewel de Pokémon gevaarlijk zijn, zijn de bewoners van het dorp toch wel een beetje nieuwsgierig naar de wezens. Ze vragen je bijvoorbeeld om informatie over een bepaalde Pokémon via een PokéDex pagina, of willen zelfs dat je er eentje vangt om ze te laten zien.

Uiteindelijk beginnen ze zelfs meer vertrouwen te krijgen en willen ze dat je Pokémon voor ze vangt en brengt. Zo vul je langzaam het dorp met nieuwe Pokémon die de bewoners helpen met alledaagse klusjes. Hierdoor voelt het dorp dan ook erg levendig aan. Het groeit gedurende het spel langzaam mee als je er voor kiest om de side quests te voltooien. Jubilife vormt dan ook de centrale hub voor bijna al je sidequests, voortgangsmomenten in je rank, winkels, ruilplaats en opslagplek voor je Pokémon. Vanuit het dorp trek je vervolgens de verschillende open gebieden in.

Open-World Pokémon

Bijna al je quests en het overkoepelende verhaal volg je in de “open-wereld” van Pokémon Legends Arceus. De wereld is opgedeeld in verschillende open gebieden met ieder gebied een unieke uitstraling, verschillende soorten land en uiteraard verschillende bijpassende Pokémon. Je begint met maar één gebied waar je naar kunt reizen, maar door het verhaal te volgen en te stijgen in rank ontgrendel je nieuwe gebieden en ook nieuwe Pokémon om te vangen.

Vanaf het moment dat je de open gebieden in trekt merk je dat deze game heel anders speelt dan je traditionele Pokémon RPG. Er zijn namelijk geen willekeurige gevechten meer als je door het gras loopt. Er zijn ook geen trainers meer die met je willen vechten als je op weg bent naar de volgende gym. Er zijn namelijk ook geen gyms in deze game. Naast het overkoepelende verhaal wordt je voortgang bewaakt door middel van ranks. Ranks verdien je door XP te vergaren die je verkrijgt door nieuwe Pokémon te ontdekken en onderzoek te doen naar verschillende Pokémon.

Een Pokémon zien en vangen is niet meer voldoende om je Pokédex te vullen. Je moet nu per Pokémon verschillende opdrachten uitvoeren om je Dex compleet te maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je een Pokémon in de nacht moet vangen, je moet zien dat ze een specifieke aanval doen, voer eten, of evolueren. Je krijgt meer punten voor een voltooide Dex pagina van een Pokémon. Per rank ontgrendel je vervolgens nieuwe voorwerpen, sidequests, nieuwe gebieden en maximale levels waarin Pokémon gehoorzaam zijn.

Gotta Catch ‘em all!

De grootste fun in Legends Arceus is het vangen van Pokémon. Ook dit werkt anders dan je gewend bent. Net als in de Let’s Go spellen zijn alle Pokémon in het wild zichtbaar in de wereld. Alsof de hele game een Wild Area is uit Sword en Shield. Je hoeft ook niet te vechten met de wilde monstertjes. Het mag natuurlijk wel, maar je kunt ook gewoon een Pokéball gooien en hopen op het beste. Om je kans op succes te vergroten kun je Pokémon eerst lokken met voer, of vanuit het gras verstopt een bal tegen hun rug of achterhoofd gooien. Het vangen van een Pokémon blijft zelfs na 20 uur nog steeds een fijn gevoel. Vooral als het een wat zeldzamer beestje is die na één worp netjes blijft zitten.

Wat minder is in Legends Arceus is dat de wereld buiten Jubilife Village een beetje leeg aanvoelt. Je bent als speler eigenlijk de enige die op onderzoek uit is in de wereld. De rest van de personages die je tegenkomt zijn statisch en bevinden zich alleen maar op de plek waar je ze aantreft. Zelfs de Pokémon die je tegenkomt zijn er maar wat te wezen. Ze hebben geen eigen routine of bezigheden. De Pokémon interacteren niet met elkaar. Dat is jammer want Legends Arceus is de uitgerekende game om een levendige en interactieve Pokémon wereld te schetsen.

Het helpt daarbij ook niet dat de wereld er grafisch niet heel sterk uit ziet. Niet alleen is de wereld niet echt levendig, maar ook vrij leeg. Hier is heel veel ruimte voor verbetering in de toekomst.

Verdict

Pokémon Legends Arceus is de leukste Pokémon game sinds de tweede gen verscheen in Silver en Gold. Mede door de verfrissing in de Pokémon formule die dan ook daadwerkelijk aanslaat en past binnen het hele concept van Pokémon vangen. Helaas komt de grotere scope van de game ook met een kanttekening. Technisch is Legends Arceus geen hoogstandje. Dat terwijl we weten dat de Switch veel meer kan dan we zien in Legends Arceus. Kijkend naar het totaalplaatje, waarin we eindelijk de verfrissing krijgen die de franchise verdiend, nemen we de technische gebreken voor lief. Al hopen we dat Gamefreak met een tweede deel in de Legends lijn eenzelfde voetafdruk achterlaat als Pokémon Gold en Silver.