Nintendo Direct woensdagavond om 23:00

Aanstaande woensdagavond, 9 februari om 23:00 is er een gloednieuwe Nintendo Direct. De aflevering gaat in op vooral de Nintendo Switch games die het eerste halfjaar van 2022 gaan verschijnen.

2022 begint goed voor de Nintendo Switch. We trapte het jaar namelijk af met een zeer unieke Pokémon game. Pokémon Legends Arceus neemt de Switch spelers in hun greep. Ook wij waren zeer te spreken over de titel. Lees hier de review!

Het lijkt er op dat we niet lang meer hoeven te wachten op de volgende grote titel want Kirby and the Forgotten Land staan ook om de hoek. Maar hoe ziet de rest van het eerste halfjaar er dan uit? We hoeven gelukkig niet meer lang te gissen om daar achter te komen. In de 40-minuut durende Nintendo Direct van 9 februari gaan we line-up zien voor het eerste halfjaar van 2022. Maar daar zal het vast niet bij blijven.

We hebben al geleerd dat het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild dit jaar nog moet verschijnen. Wanneer weten we nog niet precies, maar dat is hoogstwaarschijnlijk tegen het einde van het jaar. Zelda is een typische feestdagen titel. Maar het kan ook dat Nintendo Zelda nog even bewaard voor later. Want er zijn nog een aantal titels waar we op wachten, waarvan we weten dat ze in ontwikkeling zijn. Zo kijken we uit naar Bayonetta 3 en Metroid Prime 4.Alhoewel het onwaarschijnlijk is dat we Prime 4 dit jaar krijgen. Verfrist Nintendo misschien graag ons geheugen door eindelijk de originele trilogie uit te brengen op de Switch. Althans, laten we het hopen.

Van plan om te kijken op woensdag? Wij hebben de video er alvast voor je bijgehaald.

Kijk hier naar de Nintendo Direct van 9 februari!