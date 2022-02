Review: OlliOlli World

OlliOlli World, een Adventure Time achtig uitziende game met een stel characters die vaag deden denken aan de Rocket Power tekenfilm serie. Een simpele opzet. Het is dan ook een simpele game met een simpel doel, een simpel verhaal en simpele controls. Maar dat maakt de game dan ook zo enorm verslavend en uitdagend.

De OlliOlli games zorgden dan ook voor vernieuwing in het toch wat vastgelopen genre van skating games. Een enorm schattig ogende game, met enorm strakke controls, intense level design en genoeg challenges. Dat is OlliOlli World dan ook gewoon weer.

Zeven jaar na de laatste OlliOlli game verschijnt OlliOlli World met alle features die de eerdere games zo’n hit maakten, maar dan met meer. Een shift naar 3D heeft plaatsgevonden waardoor spelers een beter idee krijgen van de snelheid, zonder het perspectief van een 2D game te hoeven opofferen. Daarbij komen de lagen van complexe tricks die nu op allerlei verschillende manieren gecombineerd kunnen worden.

Wall rides, Grabs, flip tricks grinds en manuals zitten er allemaal in.

Maar naast dat het een schattig uitziende game is, die enorm complex kan zijn is OlliOlli World het meest van alles toegankelijk. De veranderingen in deze game hebben er voor gezorgd dat het niet lang meer zo moeilijk is om aan de slag te gaan met de game. Dat wil niet zeggen dat het niet meer moeilijk is. Wie OlliOlli World speelt zal er aan moeten wennen dat je een leven soms wel twintig keer opnieuw moet doen om de challenges te voltooien. Dat aantal kan nog flink hoger oplopen als je herhaaldelijk op je gezicht terechtkomt.

OlliOlli World introduceert Radlandia, de wereld waarin de skategods voor balans zorgen. Het verhaal is simpel, de stijl is charmant en de game neemt zichzelf nooit zo serieus. Dit word allemaal bijgestaan door de enorme mogelijkheden die je hebt wanneer je aan de game begint en je character begint te maken. Er zitten duizenden outfits in de game. Veel daarvan unlock je doormiddel van challenges en andere opdrachten. Het gaat zelfs zo ver dat je de onderdelen van je skateboard en de animaties van je character kan aanpassen.

Gameplay

Dit neemt allemaal niet weg dat de gameplay van OlliOlli World eenvoudig is. Je gebruikt inprincipe alleen de x knop (op PS5) en de linker stick. De stick gebruik je om tricks uit te voeren, de x knop gebruik je, als je goede timing hebt, om een perfecte landing te maken. Lukt dat, dan krijg je een score boost. Wanneer je op de grond bent gebruik je de x knop om je snelheid te bepalen. Druk je te vaak, dan ga je enorm snel en mis je misschien wat dingen die op je af komen.

Zo kan het zomaar zijn dat je een rail mist die tot een nieuw stuk level leid, of dat je een paar bonus collectibles mist. Soms heb je die snelheid echter nodig om over enorme gaten in het level te springen. Voor een groot deel is hoe goed je de levels kent bepalend in deze game. Het is dus een simpele, schattig ogende game die enige oefening vergt. Gelukkig werd OlliOlli World nooit frustrerend.

De social options zijn ook indrukwekkend. Als je een level hebt voltooid word je als het ware gekoppeld aan spelers die een score hebben gehaald die bij die van jou in de buurt ligt. Je kunt er dan voor kiezen om deze levels opnieuw te doen om “rivalen” te verslaan.

Story

Wanneer je OlliOlli world opstart krijg je te horen dat de huidige Skate Wizard, Chiffon, met pensioen gaat. De Skate Wizard is natuurlijk de link naar de Skate Gods, dus er moet een nieuwe komen. En dat, als alles goed gaat, ben jij. Chiffon en haar crew skaters helpen je door de wereld en de levels heen waarin jij moet bewijzen wat je waard bent. Het is uiteindelijk de bedoeling dat jij de nieuwe Skate Wizard van Radlandia gaat worden en een bezoek brengt aan Gnarvana.

Wie dit leest ziet gelijk al dat het geen diepgaand complex verhaal is. Het is een verhaal dat bomvol verwijzingen zit en zichzelf niet serieus neemt. Dat houdt de game dan ook luchtig en sfeervol.

Design

Dit is waar OlliOlli World uitblinkt. Wat een prachtige game. Alle levels, van roze stranden tot woestijnen gevuld met botten, en fabrieken waar skateboards worden gemaakt zien er fantastisch uit. Dit gaat gepaard met een soundtrack die bizar goed is. OlliOlli World maakt dan ook gebruik van het 2.5D perspectief. Dat zorgt dan ook dat je verschillende routes in levels kunt afleggen, en over muren kunt rijden. Het is al met al nog steeds een game die je er toe zet om je vaardigheden te perfectioneren en is nog steeds soms verschrikkelijk moeilijk.

Verdict

Toen ik begon aan OlliOlli World had ik eigenlijk naast een paar gameplay trailers geen idee wat de game zou brengen. Naast een paar Tony Hawk games was ik niet bekend met het skate genre. Aan de presentatie van de game had ik dan ook niet het idee dat het zo’n uitdagende game zou worden. Had ik van te voren echter te horen gekregen dat het een moeilijke game was, dan was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen uit angst dat het een game met duizenden knoppencombinaties zou zijn die enorme dedication van je vraagt. Dat is OlliOlli World niet. Dit is een game die je uitnodigt met schattige visuals, enorm goede muziek, frisse humor en een learning curve die niet als straf voelt. De grootste uitdaging zit namelijk in het perfectioneren van je reactie en timing.

OlliOlli World heeft helaas een best abrupt einde. Net wanneer je het gevoel hebt dat je een beetje goed begint te worden, eindigt de game. Dat wil niet zeggen dat je niets meer kunt doen. Je kan natuurlijk altijd nog terug om je score te verbeteren. Er zijn dan ook maar vijf verschillende worlds. Dat dit het enige probleem in de game is, betekent natuurlijk alleen maar iets goeds. Er moet meer OlliOlli World komen.