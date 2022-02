Rise, Tarnished. Hier is de Elden Ring Launch Trailer!

Elden Ring verschijnt aanstaande vrijdag voor PC, de vorige en huidige generatie consoles. Vandaag verschijnt de lanceertrailer alvast met een berg aan nieuwe beelden. Allemaal instappen! De hypetrain gaat vertrekken!

Make of thyselves that which ye desire. Be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken. Amounting only to sacrifices…

Met deze zin opent de Launch Trailer van Elden Ring. Daarna worden we gestopt in een achtbaan van beelden waarin we bekende uitspraken, horen, nieuwe uitspraken horen en vooral veel nieuwe beelden te zien krijgen. Een gigantische kreeft met een meedogenloze finishing move?

Bandai Namco en From Software tonen een aantal nieuwe beelden in deze trailer. We zien enkele bekende locaties voorbij komen, maar dan vanuit net iets andere hoeken met andere wezens. ook krijgen we een eerste glimp van een aantal angstaanjagende bosses waar we het helaas tegen op moeten nemen.

Go forth. Become Elden Lord. Elden Ring ligt vanaf 25 februari 2022 in de (digitale) winkelrekken. Ga jij dit weekend aan de slag?