Call of Duty 2023 uitgesteld naar 2024

Activision slaat Call of Duty voor het eerst in 20 jaar een jaartje over. Call of Duty: Modern Warfare 2, die later dit jaar verschijnt, krijgt twee jaar ondersteuning. Treyarch’s Call of Duty titel voor 2023 schuift op naar 2024.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Activision shooter onderbreken we de jaarlijkse releasecyclus. Een beter moment had je niet kunnen uitkiezen, maar wat is hier precies aan de hand?

Het zou in ieder geval niets te maken hebben met het feit dat Microsoft Activision heeft overgenomen. Het zou komen door de teleurstellende resultaten die Call of Duty: Vanguard heeft geboekt. Dit vertelde medewerkers met hoge functies aan de media. Een jaarlijkse release is misschien wat te veel. Iets waar Activision na 20 jaar pas achter komt.

De Timing is opvallend en niet heel vreemd. Later dit jaar komt de nieuwe titel van Infinity Ward uit. Dit is Modern Warfare 2. Een vervolg op hun titel uit 2019. Volgend jaar verschijnt er een gratis CoD game. Dit is hoogstwaarschijnlijk de titel die de rondte maakt als Warzone 2. Treyarch, de studio die tot voor kort geleden nog werkte aan de game voor 2023, ondersteund de ontwikkeling van deze gratis game.

“We have an exciting slate of premium and free-to-play Call of Duty experiences for this year, next year and beyond,” Schrijft een woordvoerder van Activision in een statement. “We look forward to sharing more details when the time is right.”

Rond de zomer van 2023 verwacht Microsoft de overname af te ronden. Vanaf dat moment is Microsoft aan zet om daar wat van te vinden. Misschien maakt Microsoft een nog drastischere beslissing over de Activision shooter franchise. Tot de overname afgerond is, blijft Activision onafhankelijk opereren.

Geen nieuwe Black Ops in 2023 dus. Kan jij het aan om Call of Duty een jaartje over te slaan? Of deed je dat toch al?