Preview: Guild Wars 2: End of Dragons

Mijn nostalgie-orgaan (die niet bestaat) is aan het tintelen, want vanaf vandaag kunnen Guild Wars 2 spelers officieel terug naar het welbekende Cantha gebied uit de originele game. Wij mochten de expansion al eventjes uitproberen!

Dus, een officiële review voor End of Dragons gaat nog even duren. We willen genoeg tijd nemen om een MMORPG van deze schaal goed te reviewen. Na het reviewen van Path of Fire en Heart of Thorns, ben ik enorm benieuwd naar hoe deze derde grote uitbreiding uit zal pakken. Voor nu wil ik al even kort ingaan op alle elementen die ik heb kunnen spelen in mijn preview tijd.

Back to Cantha

Cantha is met de tijd meegegaan en stond, net als veel steden in Tyria, open voor revolutie. Echter zijn ze in Cantha net dat stapje verder gegaan. Tussen Factions en End of Dragons zit zo’n 250 in-game jaartjes, dus de Aziatisch gethematiseerde map is immens veranderd. We krijgen een grote nieuwe map met meerdere regions, waarin we teruggaan naar de Jade Sea en meer. Alle maps die ik gespeeld heb in de preview tijd zagen er uiterst goed uit. Het Aziatische thema is wederom goed doorgetrokken en heeft een goede blend met het futuristische element dat erbij is gekomen. Jade Tech is het nieuwe zwart zullen we maar zeggen. In de review zal ik dieper per map ingaan op alle toffe en mindere elementen, maar voor nu, in de tijd die ik had, was ik aardig enthousiast!

Top-notch voice acting

Iets dat ik altijd tof heb gevonden in Guild Wars 2 is hoe goed de stemacteurs zijn voor een MMORPG. Het is vrij gebruikelijk om hierop te besparen, maar gezien Guild Wars altijd al verhaal georiënteerd is geweest, verbaast het me niet dat hier wat meer budget en moeite in gestoken wordt. Dat is in End of Dragons geen uitzondering, sterker nog, de voice acting is beter dan dat ik gewend ben.

Skiff & Fishing

Je krijgt al vrij snel te maken met de eerste nieuwe Masteries in End of Dragons. Je Skiff, oftewel je bootje, speelt erg prettig maar voelt qua beweging echt heel erg aan zoals je van een MMO mechanic zou verwachten. Dat haalt niet weg dat het tot dusver een prettige ervaring is.

De manier waarop het vissen werkt is erg tof geïmplementeerd en voelt als een soort mini-game aan. Ik was eerst geen fan van de gedachte dat fishing een ding zou worden in Guild Wars 2, maar ben na het spelen van de preview toch wel verkocht!

Story

Het verhaal, voor zover ik deze heb kunnen spelen, voelt erg voorspelbaar aan. Maar, dat haalt niet weg dat deze op een sterke manier verteld wordt. Er zijn genoeg nostalgische momenten voor old school fans en het verhaal wordt op een prettige pacing vertaalt. Ik zal in de review dieper in gaan op de verhaalelementen die anders zijn dan voorheen, zoals hoe de cinematics gebruikt worden!

Ik ben nog niet toegekomen aan de end-game content die End of Dragons te bieden heeft, waaronder de nieuwe Strike Missions. In de volledige review ga ik diep in op al deze elementen, voor nu ben ik uiterst enthousiast over alle nieuwe elementen die ik al heb mogen zien. Ben jij al met de uitbreiding begonnen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!