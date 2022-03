Review: Gran Turismo 7

PlayStation fans hebben even moeten wachten, maar het is eindelijk tijd voor Gran Turismo 7. De simulatie-racer die het net iets anders doet dan de gemiddelde racer, maar daarom voelt deze nou net zo lekker aan.

Laten we beginnen met een kijkje naar het grotere geheel. Want Gran Turismo 7 is veel meer dan een simulatie-racer. Het is een sim-racer, een auto-beurs, een fact-page, een auto-show, een encyclopedie, fotoboek en autosport-canvas voor liefhebbers van motorsport. Gran Turismo 7 straalt in iedere mode een bepaalde elegantie, netheid en ‘premium’ feel uit. Je merkt dat Polyphony Digital de autosport heel erg serieus neemt en dit niet zomaar een race-spel is waar je handrembochtjes kunt maken met vette stickers en sideskirts op je auto.

Polyphony Digital opent de deuren voor autoliefhebbers van elk kaliber in Gran Turismo 7. Of het nu sim-racen is, verzamelen, aanpassen, of digitaal fotograferen is. Iedereen is hier voor hetzelfde doel: 4 wielen met blinkende velgen en strakke lijnen die golven over de carrosserie. Of je nu een liefhebber bent van Supercars, oldtimers, Opgefokte boodschappen-autootjes of een JDM-junkie bent. Gran Turismo 7 heeft het allemaal en het vertelt je met alle liefde graag meer over de type auto, de afkomst en de populariteit.

Gotta Drive ‘m All!

Het groot deel van de tijd spendeer je op het asfalt in GT7. Hiervoor biedt de game verschillende opties om aan de slag te gaan. Het belangrijkste is dat je vier wielen hebt om mee te racen en hier begint Gran Turismo meteen goed. Je kunt kiezen uit een aantal boodschappen-autootjes om mee te beginnen. Je moet je weg omhoog racen door credits te verdienen in een race. Hiermee kan je vervolgens langs verschillende dealers en tweedehands zaken om een andere auto aan te schaffen. De auto’s zijn verdeeld in klassen op type, afkomst, wielaandrijving en snelheid. Afhankelijk van deze factoren is een auto toegestaan in een bepaalde race, of niet. In een race voor Europeaanse Hot Hatches (Hatchbacks in een hoge performance uitvoering), zijn dus geen Japanse Imports toegestaan. Ook al hebben ze misschien vergelijkbare performance punten. Je kunt dus niet al je hard verdiende credits spenderen aan één superbak en daar de hele game mee door jassen. Maar als het goed is, wil je dat ook helemaal niet. Want al die verschillende soorten auto’s in deze game. Daar wil je gewoon mee spelen!

Een andere manier om auto’s te verdienen is het voltooien van een reeks aan uitdagingen. Deze komen voor in missies, maar ook in ‘licentie-uitdagingen’. In de eerste voer je kleine opdrachten uit in een specifiek scenario. Hierbij kom je bijvoorbeeld terecht op een Japans stratencircuit die bestaat uit de smalle autosnelweg met veel bochten. Je start als laatste en het doel is om als eerste over de finishlijn te rijden. Het is geen volledige race, dus je hebt maar beperkte tijd om dit voor elkaar te krijgen. Goede controle van de auto, het nemen van perfecte bochten en het vinden van ‘jouw’ lijn zijn hier cruciaal voor succes.

Het klinkt misschien erg intimiderend, maar de licentie-uitdagingen helpen je op weg. Dit zijn uitdagingen waarin de game je leert omgaan met de auto en het circuit. Hoe start en stop je op het juiste moment, en hoe verschilt dit per auto? Hoe kom je een bocht in? Laat je alleen het gas los, of moet je bij remmen en in welke situatie pas je deze tactieken toe? Dit krijg je allemaal geleerd in de licentie-uitdagingen waarna je mag gaan oefenen. Hier kan je vervolgens bronze, zilver of goud verdienen. Voor alles bronze krijg je in ieder geval een auto als beloning. Voor alles goud vervolgens ook. De auto die krijgt voor alles goud is meestal iets beter dan andere auto’s die je op dat moment kunt bemachtigen voor de type races op dat moment in het spel. Zo speel je bijvoorbeeld met de eerste reeks aan licentie-opdrachten de Mitsubishi GTO vrij als je alle uitdagingen goud haalt. Deze haalt je met gemak door eerstvolgende paar races!

Alles ligt vast

Na afloop van iedere uitdaging of race, begint er een replay te spelen van de race. Deze komt gepaard met één van de heerlijke soundtracks uit GT7. Het perspectief van de camera veranderd zodat je de race van verschillende shots opnieuw ziet gebeuren. Je kunt ook de gefocuste auto aanpassen. Wil je zien hoe jezelf over de baan bent gevlogen, of vroeg je je tijdens de race af hoe de achterligger nou steeds zo dichtbij heeft kunnen komen? Dan kun door de focus op deze racer te leggen achterhalen op welke sector in het circuit deze de meeste tijd wist te winnen. Daarnaast kan je op ieder willekeurig moment in de replay de video pauzeren om de photo mode te openen en het perspectief zelf aanpassen naar hoe jij het wilt om de mooiste digitale race-momenten vast te leggen. En geloof me, dat worden er een hoop!

Naast het vastleggen van de heetste momenten op het circuit kan je ook na het racen nog even tot rust komen door met je auto de gaan cruisen door bestaande landschappen. Je kiest een auto die je in bezit hebt en kunt deze plaatsen in honderden locaties uit de echte wereld om een perfecte foto te maken en te bewerken. Het is werkelijk een genot om je eigen custom auto zo te fotograferen. Het mooiste hier van is dat het net echt lijkt. Het ziet er ongelofelijk mooi uit.

Kijk bijvoorbeeld hierboven hoe de nu nog niet verschenen Nissan (400) ‘Fairlady’ Z schittert in het spel. Dit is toch veel meer dan een visitekaartje? Je kunt iedere willekeurige auto in ieder willekeurig landschap zetten, de auto zo plaatsen als je wilt, een snelheid illusie creëren en een foto schieten. Combineer dit met de uitgebreide livery editor en er zijn werkelijk miljoenen verschillende scenario’s mogelijk om jouw droomplaatje te schieten.

Presentatie op een gouden schaal

Ik haalde het in de introductie al even aan, maar de presentatie in Gran Turismo 7 is ongekend. Zowel naast als op de baan schitteren de auto’s met dynamische weer-effecten, reflecties, schaduwen en details. Op momenten is de game niet van werkelijk te onderscheiden en dit is toch wel een momentje waar we al jaren met fotorealistische games op aan het mikken zijn. Polyphony Digital slaagt er in om deze grens aan te tikken, al is het een addertje onder het gras. De game ziet er aanzienlijk mooier uit zodra de photo-mode wordt geopend, maar dit is wel het begin.

De hele game straalt elegantie uit en dat begint met de opening van de game die je door een korte geschiedenisfilm neemt van het ontstaan van de eerste automobiel, tot het racen van vandaag de dag. Er zit zoveel liefde voor de autosport in deze game dat je het als enthousiast alleen maar kan waarderen. De game bouwt dit verder uit met korte weetjes, feitjes en geschiedenis tijdens de café secties waarin je de rode lijn door het spel volgt en steeds nieuwe circuits, wagens en features vrij speelt.

Je kunt vervolgens op eigen houtje de digitale showrooms van fabrikanten bezoeken om auto’s te aanschouwen, informatie te lezen of concepten te zien van toekomstige auto’s. Er zijn zelfs promo filmpjes van concept auto’s, maar dan geschoten in Gran Turismo 7. Alleen met de, ik noem het voor het gemak maar encyclopedie mode, van Gran Turismo kom je al wat uurtjes vooruit. En dan steek je er nog iets van op ook!

Het mooiste van alles is dat al deze extra content in deze racegame niet als overbodig of verspilling aanvoelt. Het past zo ontzettend bij de vibe die deze game afgeeft. Het is echt alsof je op een soort van hybride autobeurs/super-race aanwezig bent waar van alles te doen en te zien is. Het is een digitale hemel voor de autosport liefhebber.

PlayStation 5

Uiteraard speelde we Gran Turismo 7 op een PlayStation 5 en maken we gretig gebruik van alle toffe features die deze console met zich meebrengt. Zo is de haptische feedback in de controller subtiel, maar verrijkt deze het gevoel van het sim-racen op een zodanig nette manier dat je meer controle over je auto krijgt. De feedback tijdens overstuur of onderstuur geeft je voor het eerst in een racegame een tastbare indicatie (in een controller) dat het niet helemaal lekker gaat.

Gran Turismo 7 is ook de enige game tot nu toe waarin ik niet heb gespeeld in de ‘performance mode’, maar in de ‘Raytracing mode’. Ik merkte zelf namelijk geen verslechtering in de performance, maar de game ziet er wel veel beter uit met realistische schaduwen en reflecties. De reflecties van het zonlicht in en op de auto’s voegen echt een hele nieuwe dimensie toe tijdens het spelen. Wat mij betreft is het voor deze game echt de default mode om in te spelen. Terwijl dit normaal toch wel echt andersom is.

Verdict

Gran Turismo 7 is een digitaal walhalla voor de autosport liefhebber van elk kaliber. Het is een sim-racer (met meer dan genoeg zijwieltjes voor nieuwkomers), het is een auto-show, het is een encyclopedie, het is een canvas en het is een platform voor digitale auto-fotografie van ongekend formaat. Het is een echte next-gen race-ervaring met drastische en subtiele verbeteringen die de race-genre naar een nieuw niveau tilt waarbij de aandacht aan liefde naast de baan net zo leuk en innemend kan zijn als de nauwe gevechten om de eerste plaats tijdens een race.