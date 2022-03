Babylon’s Fall valt niet in de smaak

Platinum Games’ nieuwste avontuur is vandaag verschenen en dat zal je vast en zeker ontgaan zijn. Met zo goed als geen marketing verscheen Babylon’s Fall vandaag op PC, PlayStation 4 en PlayStation 5.

Babylon’s Fall is een avontuur game met een oninteressant verhaal, gedateerde graphics en een langzaam en niet gebalanceerd vechtsysteem. Dit zijn de meeste kritiekpunten die naar voren komen van de eerste spelers. De resolutie van de textures is enorm laag met weinig detail waardoor het oogt op een PlayStation 3 game. De game lijkt af te stammen uit een tijd waarin HD nog niet de standaard is.

Fans die bekend zijn met eerdere werken van Platinum Games’ zijn enigszins verrast door de presentatie van Babylon’s Fall. Waar Bayonetta, Astral Chain en NieR alleen maar positieve geluiden ontvangt, lijkt niets van deze titels ook maar een beetje door te schemeren in Babylon’s Fall. De game is daarnaast ook altijd online en bevat het een Battle Pass en geplande content-updates in de vorm van een live-service game.

Omdat de game altijd online gespeeld wordt, lijkt de game ook gebalanceerd te zijn op het spelen in groepjes van 4. Er zou geen scaling worden toegepast waardoor levels in je eentje spelen enorm traag is door de torenhoge HP bij je tegenstanders.

Een erg laag budget zou volgens de fans die op dit moment spelen, de grootste oorzaak zijn voor de belabberde staat van Babylon’s Fall op dit moment. Het lijk ook alsof Square Enix, de uitgever, er weinig vertrouwen in heeft. De game is op geen enkel moment in de schijnwerpers geplaatst en zelfs nu op de dag van de release is er weinig opspraak of promotie te bekennen.

Ga jij ondanks de slechte eerste indrukken aan de slag met de game dit weekend?