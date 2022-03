Heroes Dutch Comic Con is back in town!

Het is weer bijna tijd voor Heroes Dutch Comic Con! De grootste Comic Con van heel Nederland, en het is dit jaar niet zo maar de Spring Edition, het is het jubileum van HDCC. Dit zal namelijk de tiende editie zijn van het evenement, dat moet natuurlijk gevierd worden! Op 26 en 27 maart, 2022, zullen de deuren van de jaarbeurs geopend zijn voor de fans.

We moesten een aantal keer geduldig wachten, COVID-19 gooide keer op keer roet in het eten. Het evenement werd verzet, online opgezet om vervolgens niet door te kunnen gaan. Volledig buiten iedereens macht maar toch heel jammer. Nu kunnen we dan eindelijk los! Geniet van de oudste en nieuwste games, zoek je favo strips, ont-stof je cosplay om hem aan iedereen te laten zien en duik in de wereld van esports. Maar dat is nog lang niet alles, Heroes Dutch Comic Con komt opnieuw met leuke activiteiten, mensen en bezienswaardigheden. Zeker de moeite waard om te bezoeken! Omgeef je met duizenden mensen die dezelfde dingen leuk vinden en maak nieuwe vrienden!

Deze editie zijn er weer geweldige gasten die langs komen op Heroes Dutch Comic Con. Het evenement geeft ons al jaren de kans om bijvoorbeeld je favoriete acteur te ontmoeten, stemacteur te spreken of je favoriete striptekenaar in actie te zien. Dit jaar kunnen we Colin O’Donoghue ontmoeten! Hij speelde jaren in de serie ‘Once Upon a Time’, hierin vertolkte hij de rol van Captain Hook. Ben je een fan van Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow of The Flash? Dan ken jij David Ramsey als Spartan, toevallig komt hij ook naar HDCC! Maar wanneer je actief bent op het art gedeelte op social media dan ken je Cyarin. Zij zal de bekende artist zijn in de guest square, een talentvolle Nederlander voor wie het nog niet wist. Jacob Bertrand en Peyton List van de ‘Cobra Kai’ series zullen ook aanwezig zijn! Speelde je de game Overwatch? Voor de gamers onder ons kunnen we twee grote stemactrices leren kennen: Mercy en en Sombra! Ook wel bekend als Lucie Pohl (ook bekend van World of Warcraft) en Carolina Ravassa (ook bekend van GTA V en o.a. Red Dead Redemption 2). Tot slot zijn er wel acht comic artists aanwezig zoals Scott Kolins (The Avengers), Francis Portella (Batman: Gotham Knights) en nog veel meer, ga daar dus ook zeker even langs.

Had je nou ook al die tijd een gave outfit liggen, een cosplay? Die je een tijdje hebt moeten laten liggen wegens de halt op evenementen? Trek hem dan nu uit de kast! Werk hem bij, stof hem af, bouw hem uit of begin op het laatste moment (ik zie jullie, meester procrastinators) om hem te showen aan de liefhebbers op Heroes Dutch Comic Con. Dit is het evenement om je creaties te laten zien aan velen fans. Of doe meteen mee aan de Cosplay Contest of de Cosplay Catwalk! Misschien kan je wel aanvullende items vinden bij de merchandise stands die er in overvloed zijn. Het is natuurlijk ook oké om niet in cosplay te komen en juist te kijken naar de geweldige creaties van de andere bezoekers!

Voor de gamers is er ook genoeg te doen en te zien. Stort je in de wedstrijden van bijvoorbeeld ‘Super Smash Bros’ tegen je vrienden of vreemden om te kijken of je de beste bent. Of denk jij dat je beter bent dan je Bronze rank in ‘League of Legends’, en ligt het nooit aan jou, en vind je ook dat het altijd aan je team ligt? Neem het dan op tegen de pro’s en kijk of je écht zo goed bent! Dit is dé kans om gehumbled te worden of juist anderen op hun plek te zetten. Ook zijn er een aantal esports evenementen op HDCC waar wij van kunnen genieten. Ze zullen ‘League of Legends’ spelen, ‘Overwatch’, ‘Super Smash Bros. Ultimate’ en ‘Pokémon Unite’. En geloof mij, je zult op het puntje van je stoel zitten!

Na al dat kijken heb je natuurlijk zin om iets te doen. Misschien heb je wel zin in wat lichamelijke beweging? Ga dan los in de vele activiteiten op Heroes Dutch Comic Con! Ga strak in de choreografie met een K-Pop Dance workshop en dans net zo strak als je favoriete groepen. Of leer speciale technieken met de Sakura Kai workshop. Meer geïnteresseerd in de Europeese middeleeuwse vechttechnieken? Dan sluit je je aan bij Zwaard & Steen, zeker allemaal het proberen waard! Ook kunnen we weer naar shows kijken van House of Wax en Force Academy. Wanneer je alles uitgeprobeerd hebt kan je afkoelen met een drankje en één van de vele soorten snacks die je bij de Food Court kan vinden. Er zit altijd wat verrassends tussen!

Heb jij na het lezen van al dit leuks ook zo veel zin om te gaan? Haal dan snel je tickets op de HDCC website! Houd de website ook in de gaten voor verdere updates van het evenement. Zien we je daar?