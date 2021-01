Heroes Dutch Comic Con geannuleerd

Eerder lieten wij in een artikel weten dat de Heroes Dutch Comic Con online door zou gaan in plaats van zoals we jaren gewend zijn. Maar helaas, COVID-19 gooide opnieuw roet in het eten.

Heroes Dutch Comic Con zou al veel eerder vorig jaar plaats gaan vinden, rond de tijd dat COVID-19 oprukte in Nederland. Peter en ik zaten op het randje van onze stoel. Wij zouden er opnieuw als pers bij mogen zijn, en een zin dat we hadden! Maar, de eerste regels werden ingevoerd, grote evenementen mochten niet meer wegens de veiligheid van iedereen aanwezig. Begrijpelijk uiteraard, het werd verzet. Dan gingen we dan! Maar opnieuw door zelfs strengere regels ging de volgende ook niet door, wat een bummer.

Toen kregen we lucht van een online editie van Heroes Dutch Comic Con! Nu we toch gewend zijn om de hele dag voor werk online te moeten vergaderen e.d. was dit een prachtige oplossing. HDCC liet data weten en schemerde een onwijs leuk programma door. Hoe en wat was nog niet helemaal duidelijk, bijvoorbeeld of er veel bekende striptekenaars, stemacteurs of filmsterren zouden komen. Maar er was zat zoals we ook in de live edities zouden hebben gehad. Er zouden stands zijn waar we konden shoppen, een echte Cosplay wedstrijd, nieuwtjes en gadgets.

Tot we de notificatie kregen dat helaas deze editie tevens niet door kon gaan. Door de opnieuw strengere maatregelen zoals de avondklok kunnen de organisatoren het evenement niet bolwerken. De live elementen van het evenement die interactief zouden zijn voor de kijkers moesten afgelast worden. Fans die al een kaartje hadden gekocht krijgen binnen dertig dagen hun geld teruggestort. Nu heeft Heroes Dutch Comic Con zijn pijlen gericht op 19 en 20 juni 2021. We hopen dat we er dan bij kunnen zijn en dat het allemaal weer veilig is. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste, de veiligheid van ons allemaal!

Stay healthy en hopelijk tot dan!