Elden Ring wereldwijd 12 miljoen keer verkocht

Elden Ring is een regelrechte hit. En dat al na 3 weken tijd. From Software en Bandai Namco delen met trots dat de nieuwste game in de wereld van Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin al 12 miljoen keer is verkocht.

Een heuse prestatie die we normaal enkel zien bij titels zoals Call of Duty. Wonder boven wonder blijft de recycle shooter jaar op jaar miljoenen exemplaren verkopen. Eigenlijk voor het eerst in een lange tijd zien we dat een ander soort game met dit soort hoge verkoopcijfers komt.

Vreemd is het echter niet. Elden Ring wordt betiteld als één van de allerbeste games ooit gemaakt. De onwijs grote speelwereld, variatie, vrijheid en over het algemeen enorm frisse aanpak is daarvoor verantwoordelijk. From Software staat bekend om games die de niet per se de trend volgen, maar een nieuwe trend neer zetten. Elden Ring gaat ongetwijfeld voor enorm veel veranderingen zorgen binnen het gaming landschap na dit ongekende succes. En eerlijk gezegd, is dat maar goed ook.

Uiteraard waren ook wij zeer te spreken over de nieuwe From Software game. Het is dat er geen cijfer hoger dan een 10 gegeven kon worden. Want dit prachtwerk verdient alle loof die het krijgt. Je leest hier de review van Malvin terug. In het reviewproces speelde we met 3 personen samen en langs elkaar met in totaal meer dan 300 uur aan speeltijd om jou alles te vertellen over de game.

Indien je je afvraagt wat je zoal kunt worden in Elden Ring, zijn de opties eindeloos. Een aantal opties lichten we graag voor je uit in dit bericht. Bekende ‘builds’ uit voorgaande Souls titels werken nog steeds erg goed. Maar Elden Ring geeft je dit maal nóg meer vrijheid om te experimenteren en te combineren.