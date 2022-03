LEC play-offs match: Misfits Gaming tegen Rogue

Na twee weken voorbereidingstijd is het dan eindelijk tijd voor de LEC spring play-offs. We hebben drie prachtige matches op het programma. Op vrijdagavond hebben we de match Misfits Gaming tegen Rogue, zaterdagavond G2 Esports tegen Fnatic en op zondagavond Team Vitality tegen Excel. Deze week blikken we vooruit naar deze drie matches. Met vandaag de match van vrijdag: Misfits Gaming tegen Rogue.

Rogue was en is tijdens heel de LEC spring split de beste team in de competitie. Rogue leek op weg te gaan naar een foutloze split, maar verloor hun tiende game van de laagvlieger Astralis. Uiteindelijk verloor Rogue 4 van de 18 games en werden ze daardoor nummer één in de competitie. Ondanks het vertrek van de steunpilaren Hans Sama en Inspired, hebben ze met Malrang een prima vervanging gevonden. Echter bleek dit ook gelijk hun achilleshiel te zijn. Teams die Malrang uitschakelde wisten daardoor te winnen van Rogue. Voor Misfits Gaming liggen in de jungle de kansen om het verschil te maken in deze match.

Op de derde plaats van de LEC spring split vinden we Misfits Gaming. Voor Misfits Gaming is het lang geleden dat ze weer eens in de top drie eindigen. Mede dankzij de midlaner Vetheo wist Misfits Gaming naar de derde plek te klimmen. Vetheo beleeft zijn beste split ooit en domineert elke game keer op keer. Zodra hij ook maar een kleine voorsprong krijgt op zijn tegenstander, neemt hij direct de match over. De matches die werden verloren kwamen mede doordat er teams waren die de uiterst effectieve Vetheo konden uitschakelen. Voor Rogue wordt het dus de kunst om Vetheo te stoppen. Maar daarentegen kunnen ze ook prima over de toplane of botlane winnen gezien die van Rogue beter en consistenter zijn. Ze moeten dan nog wel rekening houden met Vetheo en zorgen dat hij niet kan snowballen. Daarentegen heeft de verliezer van deze match nog recht op een herkansing in de loser’s bracket.