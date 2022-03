Nieuwe Firmware update beschikbaar voor PS4 en PS5

PlayStation 4 en PlayStation 5 spelers kunnen vanaf vandaag een nieuwe firmware update downloaden voor hun console. De update voegt onder andere nieuwe opties toe aan spraak-kanalen.

Sony trapt af met een mededeling over Variable Refresh Rate (VRR) voor de PlayStation 5 console. De feature is onderweg, maar verschijnt niet met de firmware update van vandaag. Sony werkt hard om de feature binnenkort uit te rollen. Dit zal nog enkele maanden duren. VRR werkt op monitoren en TV’s met een HDMI 2.1 aansluiting. Door VRR in te schakelen kunnen ongelijkheden in het beeld worden weggepoetst. Hierdoor zijn framedipjes minder opvallend omdat de software van het beeldscherm deze glad probeert te strijken. Het gekoppelde apparaat moet dit wel kunnen ondersteunen. De PlayStation 5 kan dit nog niet. De Xbox Series X wel. De feature wordt als zeer prettig ervaren bij de Xbox spelers. Goed om te weten dat Sony er dan ook eindelijk vaart achter zet.

Wat is nieuw?

Spelers op PlayStation 4 en PlayStation 5 kunnen met de nieuwe systeem update kiezen om een open of een gesloten party aan te maken. Op de PlayStation 5 zijn er ook enkele UI aanpassingen waaronder aan de Game Base en de Trofee kaarten. Er is ook een optie toegevoegd om mono-audio in te schakelen voor koptelefoons.

Spelers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kunnen vanaf nu spraakbesturing testen op hun PlayStation 5. Hiermee kunnen ze games zoeken en starten, sleutelen met de instellingen en media afspelen. Alleen nog beschikbaar in Engels.

De PS App wordt vandaag ook voorzien van een update. Zo kan je ook via je telefoon open en gesloten parties aanmaken. Daarnaast wordt de UI geüpdatet voor een consistente ervaring met de PS5.

Remote Play spelers op iOS en Android kunnen nu gebruik maken van een donkere modus afhankelijk van de apparaat instellingen op hun smart device.