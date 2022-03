Ubisoft werkt volgens geruchten aan een massive show

Ubisoft, een van de grootste game publishers op onze aardkloot is al een tijdje stil rondom hun toekomstige games, maar daar lijkt verandering in te gaan komen!

Wederom een leak van game insider Tom Henderson, de beste man is aardig op dreef de afgelopen dagen. Zo schrijft hij in zijn laatste artikel op Xfire dat Ubisoft grootse plannen heeft voor een show. Zoals de afgelopen jaren meermaals is gebleken zoeken publishers graag een tijd uit waar alle aandacht op hun is gericht, buiten het spektakel van de E3 om. De betreffende show zou snel gaan plaatsvinden maar door de pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de plannen wellicht gewijzigd.

Als we Henderson mogen geloven gaat het om een grote digitale showcase waar maar liefst 20 games getoond gaan worden. Het betreft hier nieuwe game reveals, trailers, development updates en release date aankondigen.

De verwachte games

Henderson beschrijft de volgende games en de release windows. Deze zijn niet final en kunnen altijd nog veranderen.

Skull & Bones – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023)

Avatar: Frontiers of Pandora – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023)

The Division: Heartland – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023 (waarschijnlijk midden 2022))

Immortals Fenyx Rising 2 – (Releasedatum: Onbekend)

Assassin’s Creed: Rift – (Releasedatum: Q4 2022 – Q2 2023)

Assassin’s Creed: Infinity – (Releasedatum: TBA – waarschijnlijk 2024-2025)

Ghost Recon: Frontline – (Releasedatum: TBA)

XDefiant – (Releasedatum: TBA)

Prince of Persia: Sands of Time Remake – (Releasedatum: TBA)

2.5D Prince of Persia game – (Releasedatum: TBA)

The Crew 3 (Project Orlando) – (Releasedatum: TBA)

Mario + Rabbits: Sparks of Hope – (Releasedatum: 2022)

Roller Champions – (Releasedatum: 2022)

Beyond Good and Evil 2 – (Releasedatum: TBA)

Splinter Cell Remake – (Releasedatum: TBA – waarschijnlijk 2024-2025)

The Division Mobile + andere mobile games

De meest interessante informatie die Henderson nog vermeld is dat de nieuwe Prince of Persia game wordt geïnspireerd door de Ori games. Fans van Assassin’s Creed hoeven ook niet lang te wachten. De Assassin’s Creed game met de codenaam Rift zou jou in de huid van Basim laten kruipen, het zou een kleinere, meer gefocusseerde titel worden met een focus op stealth. Ook zouden we de eerste beelden van de nieuwe era van Assassins’s Creed te zien krijgen, Assassin’s Creed Infinity zou een live-service project worden waar spelers continue nieuwe content krijgen doormiddel van de in-game animus.

Bovenstaande informatie is niet bevestigd en zou daarom met een korreltje zout genomen moeten worden.