Suicide Squad: Kill The Justice League uitgesteld

Via Twitter heeft Sefton Hill (Creative Director en Co-founder van Rocksteady Games) laten weten dat de lang verwachte game Suicide Squad: Kill The Justice League wordt uitgesteld naar de lente van 2023.

Zo schrijft hij in zijn twitter post dat er veel begrip is voor de frustratie van een uitstel maar dat de studio deze tijd nodig heeft om de best mogelijke versie van de game neer te zetten. Of de corona pandemie invloed heeft gehad op deze keuze is niet bekend. De game zou oorspronkelijk aan het einde van 2022 uitkomen.

We’ve made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak — Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022

Kill the Justice League

De game speelt zich af in hetzelfde universum als de Batman: Arkham-serie en vindt plaats ergens na de gebeurtenissen in Batman: Arkham Knight. Amanda Waller creëert een taskforce van misfits die bekend staat als de Suicide Squad. Deze Squad is samengesteld uit Arkham Asylum-gevangenen. Het team zal bestaan uit Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot en King Shark. Wanneer het team aankomt in Metropolis (de bekende thuishaven van Superman) beseffen ze de ernst van de situatie. Brainiac is de aarde binnengevallen en is begonnen met het hersenspoelen van de inwoners, waaronder de Justice League-leden Superman, Flash en Green Lantern. Wonder Woman is het enige lid dat niet onder de controle van Brainiac staat. Of dit de enige superhelden of Suicide Squad leden zijn die hun opwachting gaan maken is nog niet bekend.

De gameplay

Suicide Squad: Kill the Justice League is een action-adventure game dat zich afspeelt in een open wereld gebaseerd op Metropolis.De game bevat vier speelbare personages. Hoewel het alleen kan worden gespeeld, heeft het spel ook een co-op modus voor vier spelers. Als je solo speelt, kunnen spelers naar believen tussen personages wisselen, terwijl de andere personages worden bestuurd door de AI.