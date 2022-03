Vervolg op Breath of the Wild uitgesteld naar 2023

Gisteren was een dag waarop we eigenlijk wel op iets meer hadden gehoopt. Nintendo kondigde tevens aan dat het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild niet meer verschijnt in 2022. De nieuwe datum ligt ergens in het voorjaar van 2023.

Veel fans hadden het nieuws al zien aankomen. Het gebrek aan concrete nieuwe informatie tijdens grote voorgaande showcases boezemde al wat angst in. Nu is de kogel dan door de kerk, want Eiji Aonuma, de producent van de The Legend of Zelda franchise spreekt de fans persoonlijk toe in een videobericht over de release van het vervolg op Breath of the Wild.

Het is natuurlijk niet geheel vreemd om te zien dat het vervolg is uitgesteld. Voor meer dan 2 jaar hebben veel ontwikkelaars vanuit thuis moeten werken. Voor sommige projecten is dat nu eenmaal wat lastiger. Vooral bij het ontwikkelen van games waarin je voortdurend moet schakelen met je collega’s.

Aonuma laat ons echter niet helemaal in de koude kleren staan. Hij vervolgt het treurige bericht met een beknopte samenvatting van wat de speler mag verwachten in het vervolg. Zoals we eerder hebben geleerd speelt het vervolg zich ook af in de lucht in plaats van enkel op de grond. Hierbij mogen we ook denken aan gloednieuwe gameplay elementen. Hier krijgen we ook een heel kort fragment met nieuwe beelden te zien. Zoals een nieuwe vorm van de Master Sword die gebroken en corrupted uit ziet.

Het The Legend of Zelda team is ongetwijfeld hard aan het werk om hier iets onvergetelijks van te maken. Daarom verzoekt Eiji ons om nog iets langer geduld te hebben.