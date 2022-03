De Sims 4: Mijn Bruiloft de nieuwe Game Pack

Dagdááág, de Sims 4 komt met een gloednieuwe Game Pack. Een extra uitbreiding voor je gameplay waar jij en je Sims super blij van worden. Game Packs zijn voor de extra kruiden op je basisgame, is dit jouw nieuwe uitbreiding?

Trouwen kon al in alle Sims spellen, dit is niet iets nieuws van De Sims 4. Toch was het altijd een beetje basic, je ontmoette je partner op een dag en aan het einde van dezelfde in-game dag waren je Sim en de nieuwe Sim verloofd en misschien zelfs al zwanger. Tijd is namelijk geld in deze game dus hebben we geen tijd om hier maanden omheen te draaien. Je laat je Sims gewoon high fiven tot ze goede vrienden zijn en dan sla je het romantieke pad op. Wanneer je dan klaar was om te trouwen kocht je een boogje voor in de tuin, zorgde je voor catering en trouwde je in je eigen achtertuin of in het park.

Dat trouwen was wel het meest chaotische in deze game ooit. Want terwijl jij je geloften af stond te leggen aan het altaar waren je gasten bezig met hotdogs braden in het park op de barbecues of zaten ze te gamen op je PC in je huis. Heftig irritant wel. Met de Sims 4: Mijn Bruiloft kan dit een stukje, lees stukje, georganiseerder. Je kan nu namelijk je hele trouwerij volledig naar jouw smaak inplannen! Het is net zoals in het echt, je kan alle details plannen. Hoe gaat bijvoorbeeld je grote dag eruit zien? Wat voor eten ga je serveren en wat mogen je gasten dragen. Misschien allemaal in zwempak? Dat is nog eens origineel!

Kies je muziek uit, je eigen bloemen en wat jij en je partner aan gaan doen. De Sims 4: Mijn Bruiloft laat niks onder stoelen of banken, zelfs je toasts kan je inplannen! Dit pakket is natuurlijk tot de nok toe gevuld met tientallen nieuwe items zoals kleding, meubels en haarstijlen. Zo kan je echt je stijl kiezen die bij jouw Sims passen om zo hun perfecte dag te realiseren!

Ben jij geïnspireerd en klaar voor de volgende stap in de Sims 4? Dan is dit pakket misschien iets voor jou! Voor €19,99 kan jij meespelen met dit avontuur.