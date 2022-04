Monkey Island 2 krijgt een nieuw vervolg

Fans van de Monkey Island reeks mogen in hun handen klappen. Devolver Digital heeft zojuist aangekondigd te werken aan een nieuwe game.

The Secret of Monkey Island en zijn sequel worden nog vaak gezien als een van de beste klassieke point-en-click adventures. De serie begon in 1990 bij LucasArts en werd later in 2009 overgenomen door Telltale. De welbekende serie is nu voor de 3de keer van ontwikkelaar verandert. Devolver Digital is de volgende die aan slag mag met de serie. Devolver Digital staat vooral bekend om zijn humoristische aanpak en games zoals: Hotline Miami, Enter the Gungeon en My Friend Pedro : Ripe for Revenge. Het lijkt dus een perfecte match te zijn voor de humorvolle piraten serie.

Roy Gilbert, de maker van de originele games kondigde vorige week tijdens 1 April al aan dat hij aan een nieuwe game werkte. Echter geloofde niemand dit vanwege de welkende april fools datum. Een paar dagen later blijkt het toch geen grap te zijn! Return to Monkey Island wordt dus ontwikkeld door Ron Gilbert’s studio Terrible Toybox en geschreven door Dave Grossman. De game wordt uitgegeven door Devolver Digital. Het verhaal zal zich direct na het einde van Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge afspelen. Of we weer met Guybrush Threepwood aan de slag mogen is nog niet bekend.

Introducing Return to Monkey Island, a new game by Ron Gilbert that picks up where Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge left off.https://t.co/5E3zi5JkEt pic.twitter.com/frkrN1OLXD — Devolver Digital (@devolverdigital) April 4, 2022

De game wordt nog dit jaar verwacht. Verdere story details of voor welke platformen de game ontwikkeld gaat worden is nog niet bekend. Devolver heeft wel een eerste trailer uitgebracht waar een eerste blik wordt gegeven aan de artstyle. De trailer toont niet veel informatie over het verhaal. Heb jij al zin om weer in deze piraten wereld te duiken?