Life is Strange True Colors en meer naar Xbox Game Pass

Xbox Game Pass wordt deze maand uitgebreid met nog meer top titels. Onder andere Life is Strange True Colors en Lost in Random banen hun weg naar Game Pass, ook wel bekend als ‘The Best Deal in Gaming’.

Nou, The Best Deal in Gaming, staat op het punt om nóg beter te worden. In april ziet de game een aantal nieuwkomers en een aantal toevoegingen aan de Cloud-versie. Deze toevoegingen waren voorheen al speelbaar via de lokale machines op Xbox en of PC. Laten we eens kijken naar de volledige lijst:

Deze maand in Game Pass

Life is Strange True Colors

Lost in Random

MLB The Show 22

Cricket 22

Panzercorps 2 (alleen PC)

Chinatown Detective Agency

Dungeon of Naheulbeuk (alleen PC)

De volgende titels verschijnen in cloud versie:

Dragon Age II

Plants vs Zombies: Garden Warfare

Star Wars Squadrons

Met een dienst als Game Pass is het ook zo dat er af en toe wat games verdwijnen. Dat is deze maand niet anders. Er gaan 4 games de dienst verlaten. Dit zijn:

The Long Dark

Rain on Your Parade

MLB The Show 21

F1 2019

Gelukkig wat oudere titels en het scheelt ook enorm dat de nieuwere variant van MLB de dienst binnentreedt. We maken dus graag ruimte voor de nieuwe versie terwijl we de game van vorig jaar uitzwaaien. Een PlayStation game zien op Game Pass blijft vooralsnog toch een vreemd gezicht, niet?