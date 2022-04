RuneScape sluit Elder God Wars verhaallijn af met Extinction

RuneScape sluit vanaf vandaag de Elder Gods verhaallijn af met Elder God Wars: Extinction. De nieuwste Grandmaster Quest zet een punt achter het meest ingrijpende verhaal op Gielinor tot nu toe. De Elder God Wars begonnen meer dan een jaar geleden.

De slotfase van de verhaallijn bepaalt het lot opnieuw voor Gielinor. Het knoopt een einde aan de oorlog van de Elder Gods die ons onder andere brachten naar Senntisten. De nieuwe Quest is een must-play voor de ervaren speler. Het is tevens de eerste Grandmaster Quest sinds 2016. Dit belooft dus een uitdaging te zijn voor zelfs de meest ervaren spelers.

De Quest komt gepaard met uitdagende combat arena’s en High-Level Quest-content. Spelers doen het dan ook niet voor niets, want de beloningen zijn innovatief en vooruitstrevend. Zo ontgrendel je nieuwe skilling-gebieden met high-tier resources voor onder andere Fishing, Hunter, Crafting, Fletching, Construction en Herblore.

“Elder God Wars: Extinction is de epische afsluiting van onze viering van de 20e verjaardag,” zegt Matt Casey, Product Director, RuneScape. “Spelers kunnen bekende gezichten en vijanden verwachten als ze door Gielinor reizen terwijl dit afsluitende hoofdstuk in de Elder God Wars saga zich ontvouwt. Natuurlijk, wanneer een hoofdstuk eindigt, begint een ander en het hele team is enthousiast voor spelers om te zien wat er hierna gebeurt en waar we het verhaal van RuneScape vanaf hier naartoe brengen.”

De Elder God Wars brachten ons veel nieuwe en high-level content, waaronder enkele fijn spelende bosses die nog in veelvoud iedere dag veel spelers uitdagen. Wat wordt de volgende bedreiging voor de wereld van RuneScape?

Onlangs doken wij weer in de MMORPG van Jagex om na een lange pauze te kijken hoe het er voor staat in de evoluerende wereld van Gielinor. Benieuwd hoe dit is bevallen? Lees hier de review! Moeten we ook nog eens terugblikken naar de Old School variant? Laat het ons weten.