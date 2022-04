LEC play-offs halve finale: G2 Esports tegen Fnatic

De laatste weekend van de spring split staat voor de deur. Zaterdag en zondag avond worden de halve finale en de finale gespeeld van de play-offs. Drie teams zijn er nog over: Fnatic, G2 Esports en Rogue. Wie van deze drie team pakt zondag de trofee? Pakken G2 Esports en Fnatic weer een trofee? Of wint Rogue zijn eerste titel in de LEC? Hoe dan ook de winnaar van de finale op zondag mag zich opmaken voor de Mid Season Invitational toernooi in Zuid-Korea. Zaterdagavond beginnen we het weekend met de halve finale tussen G2 Esports en Fnatic.

Fnatic speelde afgelopen weekend in de eerste halve finale van de LEC play-offs tegen Rogue. Deze match heeft een aparte bijsmaak als we terug kijken. Fnatic begon de match goed en veegde de vloer aan met Rogue. Maar na een 2-0 voorsprong viel alles in duigen voor Fnatic. Over game 4 mag helemaal niet meer gesproken worden, daarin leek het wel of er een bronze team tegenover Rogue stond. Rogue behaalde een reverse sweep op Fnatic en pakte daarmee de eerste plek in de finale. Fnatic moet zaterdag nog een horde nemen en staan tegenover aartsrivaal G2 Esports. Eerder in de play-offs was Fnatic de betere partij, is dat zaterdag weer zo? Of pakt G2 Esports dit keer de overhand?

G2 Esports liet zijn de beste kant zien afgelopen weekend in de LEC play-offs. Zowel tegen Team Vitality als tegen Misfits Gaming kwam het team ijzersterk voor de dag. Het lijkt erop dat G2 Esports zijn vorm en draai te pakken heeft. Met name G2 Esports botlane zag er eindelijk goed en sterk uit. Tegen Misfits Gaming domineerde G2’s botlane de drie games die gespeeld werden. In een vrij rap tempo werd Misfits verslagen. Team Vitality kon wat meer weerstand bieden maar de zogenaamde super team kon het niet waar maken tegen G2 Esports en verloor ook zonder een game te winnen.