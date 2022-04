Kingdom Hearts 4 officieel onthuld in trailer

Kingdom Hearts 4, het volgende deel in de veelgeliefde Square Enix en Disney franchise werd officieel onthuld tijdens het Kingdom Hearts 20 Year Anniversary Event in Japan. In een 20th Anniversary trailer zien we de eerste beelden van het vierde deel met een meer volwassen cast.

Je favoriete Kingdom Hearts personages keren terug in nieuwe gebieden met nieuwe gevaren. Er lijkt wat tijd verstreken te zijn tussen deel 3 en deel 4, want de bekende cast ziet er opeens een stuk volwassener uit. De trailer voor Kingdom Hearts 4 begint ongeveer om 4:10. Check de beelden hier beneden!

Het lijkt er ook op dat we eindelijk een deel krijgen waarin Sora geen gigantische clownsvoeten heeft. In ieder geval in de ‘echte’ wereld?

Naast de trailer weten we nog vrij weinig over het nieuwe deel. Er zijn nog geen specifieke platformen bekend gemaakt. Ook weten we nog niet wanneer we het nieuwe deel mogen verwachten, al laat deze hoogstwaarschijnlijk nog wel eventjes op zich wachten.

Tot nu toe klopte alle gelekte details uit de Nvidia lek. Het enige raadsel dat overblijft is de zogenaamde Final Fantasy 9 Remake. Gaat Square Enix deze ook binnenkort nog onthullen?