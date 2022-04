LEC spring split gewonnen door G2 Esports!

G2 Esports heeft afgelopen weekend de LEC spring split 2022 gewonnen! Na een sensationeel weekend mochten de spelers van G2 Esports de trofee optillen en meenemen. Hiermee behaalden zij hun negende titel in Europa. G2 Esports lijkt herboren na een teleurstellend jaar. G2 Esports ging afgelopen weekend in als de underdog tegen de favorieten Fnatic en Rogue. Echter bleek al snel tijdens de halve finale tegen Fnatic dat G2 Esports inmiddels sterker is geworden dan gedacht.

Op de fans na had niemand echt verwacht dat G2 Esports zo dominant door de play-offs van de LEC spring split zouden gaan. Vanaf het moment dat ze in de loser’s bracket kwamen, verloor G2 Esports geen enkele game meer. Team Vitality werd afgerekend met een 3-0 score. Daarna moest Misfits Gaming eraan geloven dat helemaal vlot werd verslagen met 3-0. Daarna wachtte de rematch tegen Fnatic. Fnatic won eerder met 3-1 van G2 Esports in de eerste ronde van de play-offs. Maar het leek erop alsof Fnatic niet aanwezig was tijdens de game tegen G2 Esports. Geen enkele speler maakte indruk of liet wat zien tijdens de halve finale. G2 Esports daarentegen walsde en domineerde de game tegen Fnatic. Fnatic kreeg daardoor geen enkele kans om uberhaupt League of Legends te spelen.

De verbluffende 3-0 overwinning op Fnatic in de halve finale bracht wat meer optimisme voor de voorspellingen van de finale. G2 Esports bleef de underdog maar werd toch steeds meer gezien als een kanshebber op de titel. De finale weekend werd eindelijk weer gespeeld voor een live publiek en dat bleek de juiste brandstof te zijn voor de spelers van G2 Esports. Veteranen BrokenBlade, Jankos en caPs stegen boven zichzelf uit tegen Rogue. Maar zelfs de rookies Flakked en Targamas presteerden beter. G2 Esports won de finale van de LEC dominant van Rogue, waarbij Rogue geen schijn van kans had. G2 Esports mag zich nu opmaken voor MSI dat volgende maand wordt gespeeld in Zuid Korea.