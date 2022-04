Hello Games werkt aan een nieuw ambiteus project

De studio die wellicht het meest bekend staat om de game No Man’s Sky en de vele beloftes die voor de release waren gemaakt, werkt een geruime tijd aan een geheim project.

Toen No Man’s Sky in 2014 werd aangekondigd tijdens de Playstation E3 show, werd de game door Sean Murray (Eigenaar van Hello Games) opgehemeld en verheerlijkt. Toen de game uiteindelijk uit kwam bleek niet veel waar te zijn van alle beloftes. In de jaren erna is de game constant geüpgrade met free content die de game helemaal heeft omgetoverd. Het is al een geruimde tijd de game die tijdens release werd belooft. Echter is Hello Games nog lang niet klaar met het updaten van de game.

Achter de schermen werkt Hello Games echter aan een nieuw project. De game is momenteel nog erg vroeg in ontwikkeling maar wordt nu al weer opgehemeld door Sean Murray. Zo verteld hij tegen IGN dat het gaat om een project dat minstens zo ambitieus is als No Man’s Sky. Het zou zo ambitieus zijn dat het “Net zoals No Man’s Sky onmogelijk moet lijken te maken, zelfs met 1000 developers”. De woorden van Sean Murray zou je beter met een korreltje zout kunnen nemen ware het niet dat hij erbij verteld dat ze van hun fouten geleerd hebben en dat ze niet van plan zijn om te vroeg in de development cycle informatie te delen over deze game.

De game wordt ontwikkeld door een klein team en het zou niet de development van No Man’s Sky updates in de weg moeten zitten. Hello Games laat hun developers werken waar ze graag aan willen werken dus het development team shift regelmatig.

De laatste update voor No Man’s Sky is vandaag gelanceerd. Het betreft de Outlaws update waar je je eigen space piraat fantasy de loop kan laten. In deze update wordt ook de space combat geüpgrade. De update is gelanceerd voor Playstation, Xbox en PC.

