European Masters spring season vanavond van start!

Nu de LEC spring split ten einde is en de meeste teams van hun vakantie mogen genieten, kunnen we onze aandacht richten op het toernooi onder de LEC. European Masters gaat vanavond van start met de group stage van het hoofdtoernooi. De play-in ronde voor het hoofdtoernooi heeft al plaats gevonden. Daarin wisten de Nederlandse en Belgische teams niet door te breken naar het hoofdtoernooi. Steeds meer pro spelers die geen plek meer vinden in de LEC vinden we terug op dit toernooi en we zien daar niet de minste namen.

Dat de talenten pool in Europa groot is wisten we al. We zien steeds meer pro spelers van de LEC naar de regionale leagues en European Masters toe gaan. Zo zien we bijvoorbeeld de meervoudige LEC MVP Rekkles bij de franse Karmine Corp. Daar zit hij in het team met oude bekende toplaner Cabochard. Crownshot, vorig jaar nog bij Team Vitality, komt nu uit voor Team BDS Academy. Vitality.Bee op hun beurt zien we praktisch alle spelers van de LEC Team Vitality van vorig jaar: Szygenda, Skeanz, Jeskla en Jactroll. Opvallend is wel dat al deze actief zijn in de franse regionale league LFL. In de andere regionale leagues zien we deelname van bekende pro spelers een stuk minder.

Ondanks dat er geen Nederlandse team aanwezig is op de European Masters, kunnen we wel genieten van een aantal Nederlandse spelers. Bij Ago Rogue zien we Rabble(Jochem van Graafeiland) in de jungle. Eintracht Spandau heeft op de midlane Special(Joran Scheffer) staan. Ook op de midlane maar dan bij Bifrost zien we Furuy(Mike Wils). Tot slot hebben we nog een jungler bij Bisons Eclub genaamd Albetrayber(Phil Qin). Deze vier spelers zorgen toch nog voor een oranje tintje aan het toernooi. Hopelijk komen zij met hun team ver in het toernooi en wellicht wel ooit in de LEC.