Apex Legends Mobile verschijnt deze maand nog

Een officiële release datum voor Apex Legends Mobile is er nog niet, maar Respawn brengt vooral de call-to-action om vooraf te registreren aan ’t licht. Dit doen ze onder andere via hun Twitter Account. De mobiele versie is uiteraard volledig compatibel met jouw touch screen. De controls zijn aardig versimpeld om dit waar te maken. Het is een versie met andere controls, optimalisatie en graphics, maar zal volgens de ontwikkelaars zo dicht bij het origineel blijven als mogelijk.

Guide game-changing Legends in the Outlands on launch day. Pre-register today and unlock the Become Legendary Holospray and Sunfire Initiate Pathfinder skin.

Android – pre-register now! https://t.co/IB2byHq93p

iOS – sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZpbQK pic.twitter.com/120R8cOQSu

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) April 21, 2022