Hangar 13 werkt aan een Mafia prequel

Na Mafia 3 en Mafia: Definitive edition werkt Hanger 13 aan een nieuwe titel die wel eens een prequel kan worden op de trilogy

Hanger 13 heeft er een aantal tumultueuze jaren op zitten. De release van Mafia 3 was middelmatig, de game werd geprezen om zijn verhaal maar kreeg slechte reviews vanwege de repetitieve gameplay en de vele bugs. Hierna heeft de studio een tijd gewerkt aan een spy-thriller game die zich afpeelde in Berlijn, echter werd deze game gecanceld door moeder bedrijf Take-Two Interactive. Echter was de receptie van Mafia: Definitive Edition aardig goed.

In een nieuw artikel van Kotaku wordt beschreven dat de studio nog een kans krijgt met de bekende Mafia franchise. Het zou gaan om een prequel die zich voor de events van Mafia: The City of Lost Heaven zal gaan afspelen. Deze game speelt zich af tijdens de jaren 30. Het is aannemelijk dat deze prequel zich zal gaan buigen over de jaren 20. Deze prequel die de codename Nero heeft meegekregen, zal deze keer ontwikkeld worden op Unreal Engine 5 inplaats van de Mafia 3 Engine.

Echter heeft de studio vaarwel moeten zeggen tegen hun studiohoofd Haden Blackman. Blackman die eerder gewerkt heeft voor LucasArts, heeft tijdens zijn 7 jaar bij Hanger 13 ervoor gezorgd dat alle games in een goede staat gereleased konden worden. Hoe goed hij is geslaagd in zijn werk is natuurlijk open voor discussie. Hij zal vervangen worden door Nick Baynes, die momenteel de studio head is binnen Hangar 13 Brighton.

We are grateful for Haden’s leadership in establishing Hangar 13, building and uniting teams in Novato, Brighton and Czech, and releasing multiple studio-defining Mafia games and collections, what Haden helped build will continue to carry forward and grow for years to come. We support all of our employees pursuing their passions, and we wish nothing but the best for him in what’s next.” – Woordvoerder 2K games

Ben jij al enthousiast over de potentie van een Mafia trilogy prequel, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.