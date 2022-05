Summer Game Fest keert terug op 9 juni

Summer Game Fest vult de leegte die E3 achterlaat in 2022. Het videogame evenement van Geoff Keighley staat gepland voor 9 juni 2022. Je kunt de livestream zelfs in bioscopen bekijken. Helaas niet in Nederland (althans, daar is nog geen nieuws over).

Geoff Keighley pakt groter uit dan ooit met de Sumer Game Fest dit jaar. De livestream met de grootste aankondigingen wordt live uitgezonden op 9 juni om 20:00. Liefhebbers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen de livestream zelfs in geselecteerde IMAX bioscopen bekijken. Keighley wilt overduidelijk de zomer goed inleiden met game aankondigingen nu E3 officieel is afgelast voor 2022.

It’s official: #SummerGameFest will have a big live showcase event on Thursday, June 9, streaming live everywhere at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.@geoffkeighley hosts a cross-industry showcase with announcements, reveals and more! pic.twitter.com/iANNRxrgRj — Summer Game Fest – Live June 9 (@summergamefest) May 5, 2022

Wat we allemaal te zien gaan krijgen tijdens de show is nog maar de vraag, maar het beloofd een mooie start van de zomer te worden. 12 juni zijn Xbox en Bethesda aan de beurt met hun eigen showcase. Het najaar ziet er op dit moment nog erg lee uit, wat ons doet vermoeden dat veel uitgevers nog heel even aan het wachten zijn op het momentum van de aankondigingen in juni om zoveel mogelijk hype te creëren.

Zo hebben we bijvoorbeeld nog helemaal geen games van Sony in de pijpleiding, maar hebben we ondertussen wel al vernomen dat Final Fantasy XVI binnenkort weer getoond gaat worden en dat de game zo goed als klaar is.

Zit jij 9 juni klaar voor de Summer Game Fest? Welke games hoop jij te gaan zien tijdens de livestream?